Курганца наказали за запуск квадрокоптера над стадионом

17 октября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Курганец над футбольным полем запустил незарегистрированный квадрокоптер (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана оштрафовали за запуск незарегистрированного квадрокоптера над футбольным полем. Информация об этом опубликована на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов <…>. В нарушение требований Воздушного кодекса РФ, в августе курганец запустил не поставленный на государственный регистрационный учет беспилотный летательный аппарат над футбольным полем, чтобы проверить работоспособность квадрокоптера», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По факту управления незарегистрированным летательным аппаратом в отношении жителя города возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ). Курганцу назначали штраф. В тексте Кодекса об административных правонарушениях указано, что за данное правонарушение штраф составляет от 2000 до 2500 рублей. Также виновника могут на год лишить права управлять аппаратом.

Жителя Кургана оштрафовали за запуск незарегистрированного квадрокоптера над футбольным полем. Информация об этом опубликована на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов <…>. В нарушение требований Воздушного кодекса РФ, в августе курганец запустил не поставленный на государственный регистрационный учет беспилотный летательный аппарат над футбольным полем, чтобы проверить работоспособность квадрокоптера», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По факту управления незарегистрированным летательным аппаратом в отношении жителя города возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ). Курганцу назначали штраф. В тексте Кодекса об административных правонарушениях указано, что за данное правонарушение штраф составляет от 2000 до 2500 рублей. Также виновника могут на год лишить права управлять аппаратом.