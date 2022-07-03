Тюменцу, обматерившему судью, дали почти 8 лет колонии

Подсудимый был не согласен с решением суда и решил выразить свою точку зрения в неприличной форме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Тюменцу, обматерившего судью, вынесли приговор. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ялуторовский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Шестакова, обвиняемого в неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, путем частичного сложения наказаний, лишил Шестакова свободы на 7 лет 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — передает пресс-служба.

По данным следствия, в августе 2021 года Шестаков находился в изоляторе временного содержания. Там он решил написать мировому судье Заводоуковского района, который ранее вынес ему приговор, письмо. Шестаков был не согласен с решением суда и в неприличной форме выражал свою точку зрения. Позже подсудимый признал свою вину, объяснив ситуацию тем, что отбывает наказание с 2020 года. Пока он находился в СИЗО судьей по его частному обвинению было возбуждено уголовное дело «О клевете». Шестаков направил ходатайство о допросе свидетелей, но получил отказ. Он был этим недоволен, поэтому и решил написать письмо. Но потом, осознав, что не прав, написал еще одно письмо, но уже с извинениями.