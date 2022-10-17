Тюменца отговорили прыгать с Моста влюбленных

18 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Тюменец перелез через ограждения и был в шаге от прыжка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру с Моста влюбленных, однако спасателям удалось его отговорить. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ «Тюменской областной службы экстренного реагирования» Евгений Булкин. «Сигнал поступил 18 октября, в 13:51, через систему 112. Мужчина хотел спрыгнуть с Моста влюбленных. Прибыв на место, спасатели уговорили его перелезть через ограждение, подстраховали и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. Ранее агентство писало, что в Тюмени девушка прыгнула с моста на улице Челюскинцев. Однако в последний момент спасателю удалось схватить ее за руку.

Житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру с Моста влюбленных, однако спасателям удалось его отговорить. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ «Тюменской областной службы экстренного реагирования» Евгений Булкин. «Сигнал поступил 18 октября, в 13:51, через систему 112. Мужчина хотел спрыгнуть с Моста влюбленных. Прибыв на место, спасатели уговорили его перелезть через ограждение, подстраховали и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. Ранее агентство писало, что в Тюмени девушка прыгнула с моста на улице Челюскинцев. Однако в последний момент спасателю удалось схватить ее за руку.