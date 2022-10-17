Тюменца отговорили прыгать с Моста влюбленных

Житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру с Моста влюбленных, однако спасателям удалось его отговорить. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ «Тюменской областной службы экстренного реагирования» Евгений Булкин.
«Сигнал поступил 18 октября, в 13:51, через систему 112. Мужчина хотел спрыгнуть с Моста влюбленных. Прибыв на место, спасатели уговорили его перелезть через ограждение, подстраховали и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.
Ранее агентство писало, что в Тюмени девушка прыгнула с моста на улице Челюскинцев. Однако в последний момент спасателю удалось схватить ее за руку.
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