17 октября 2022

Тюменца отговорили прыгать с Моста влюбленных

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных
Тюменец перелез через ограждения и был в шаге от прыжка Фото:

Житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру с Моста влюбленных, однако спасателям удалось его отговорить. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ «Тюменской областной службы экстренного реагирования» Евгений Булкин.

«Сигнал поступил 18 октября, в 13:51, через систему 112. Мужчина хотел спрыгнуть с Моста влюбленных. Прибыв на место, спасатели уговорили его перелезть через ограждение, подстраховали и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

Ранее агентство писало, что в Тюмени девушка прыгнула с моста на улице Челюскинцев. Однако в последний момент спасателю удалось схватить ее за руку.

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Житель Тюмени хотел спрыгнуть в Туру с Моста влюбленных, однако спасателям удалось его отговорить. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ «Тюменской областной службы экстренного реагирования» Евгений Булкин. «Сигнал поступил 18 октября, в 13:51, через систему 112. Мужчина хотел спрыгнуть с Моста влюбленных. Прибыв на место, спасатели уговорили его перелезть через ограждение, подстраховали и передали сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. Ранее агентство писало, что в Тюмени девушка прыгнула с моста на улице Челюскинцев. Однако в последний момент спасателю удалось схватить ее за руку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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