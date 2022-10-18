Источник: пермскому куратору мобилизации стало плохо в Елани

Пермскому куратору мобилизации стало плохо в Елани
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, батмазов виктор
Виктор Батмазов ушел на больничный 17 октября Фото:
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Мобилизация в России

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, который отвечает за мобилизацию в регионе, плохо почувствовал себя в учебном центре в Елани 15 октября. Он посещал центр вместе с губернатором Дмитрием Махониным, рассказал URA.RU источник в политэлитах.

«Батмазову стало плохо еще в Елани. А 17 октября его вызвал на разговор Дмитрий Махонин, где они обсуждали итоги поездок в Елань и Тюмень», — отметил источник. Разговор, по его словам, был непростым. Губернатор остался недоволен подготовкой визита в учебные центры, где проходят боевое слаживание пермяки.

В пресс-службе администрации губернатора отказались от комментариев. В министерстве территориальной безопасности URA.RU сообщили, что Виктор Батмазов ушел на больничный 17 октября. Прокомментировать информацию о самочувствие министра во время командировки в Елани в пресс-службе ведомства не смогли. И.о. министра был назначен Альберт Марданов.

Дмитрий Махонин 15 октября посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где общался с пермскими резервистами. Ранее в эти центры приезжал Виктор Батмазов. О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, однако отправки еще продолжаются. Пермяки направляются на полигон в Оренбургскую область.

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Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, который отвечает за мобилизацию в регионе, плохо почувствовал себя в учебном центре в Елани 15 октября. Он посещал центр вместе с губернатором Дмитрием Махониным, рассказал URA.RU источник в политэлитах. «Батмазову стало плохо еще в Елани. А 17 октября его вызвал на разговор Дмитрий Махонин, где они обсуждали итоги поездок в Елань и Тюмень», — отметил источник. Разговор, по его словам, был непростым. Губернатор остался недоволен подготовкой визита в учебные центры, где проходят боевое слаживание пермяки. В пресс-службе администрации губернатора отказались от комментариев. В министерстве территориальной безопасности URA.RU сообщили, что Виктор Батмазов ушел на больничный 17 октября. Прокомментировать информацию о самочувствие министра во время командировки в Елани в пресс-службе ведомства не смогли. И.о. министра был назначен Альберт Марданов. Дмитрий Махонин 15 октября посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где общался с пермскими резервистами. Ранее в эти центры приезжал Виктор Батмазов. О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, однако отправки еще продолжаются. Пермяки направляются на полигон в Оренбургскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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