Источник: пермскому куратору мобилизации стало плохо в Елани

Пермскому куратору мобилизации стало плохо в Елани

Виктор Батмазов ушел на больничный 17 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, который отвечает за мобилизацию в регионе, плохо почувствовал себя в учебном центре в Елани 15 октября. Он посещал центр вместе с губернатором Дмитрием Махониным, рассказал URA.RU источник в политэлитах.

«Батмазову стало плохо еще в Елани. А 17 октября его вызвал на разговор Дмитрий Махонин, где они обсуждали итоги поездок в Елань и Тюмень», — отметил источник. Разговор, по его словам, был непростым. Губернатор остался недоволен подготовкой визита в учебные центры, где проходят боевое слаживание пермяки.

В пресс-службе администрации губернатора отказались от комментариев. В министерстве территориальной безопасности URA.RU сообщили, что Виктор Батмазов ушел на больничный 17 октября. Прокомментировать информацию о самочувствие министра во время командировки в Елани в пресс-службе ведомства не смогли. И.о. министра был назначен Альберт Марданов.

Дмитрий Махонин 15 октября посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где общался с пермскими резервистами. Ранее в эти центры приезжал Виктор Батмазов. О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, однако отправки еще продолжаются. Пермяки направляются на полигон в Оренбургскую область.