В Европе начались масштабные учения НАТО с участием Украины

Минобороны Словакии заявило о начале серии военных учений с участием ВСУ

18 октября 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

В учениях НАТО в Словакии принимают участие солдаты ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Словакии стартовала серия военных учений под названием «Европейский щит» с участием 700 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также 200 представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Pravda со ссылкой на минобороны республики. «Одновременно на нескольких военных полигонах республики во вторник начались международные учения European Shield („Европейский щит“ — прим. URA.RU), в которых, помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих из Украины. Учения были одобрены правительством Словакии», — приводит издание заявление пресс-секретаря минобороны Штефана Земановича. В качестве основных целей учений в ведомстве назвали отработку совместных действий и тактики, а также обмен опытом. Страны Запада оказывают помощь Украине на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. До двух тысяч солдат ВСУ намерена обучить Франция, Испании проведет учения по использованию танков и ракет. Курированием миссии занимаются непосредственно США. В общей сложности обучение пройдут порядка 15 тысяч украинских солдат.

В Словакии стартовала серия военных учений под названием «Европейский щит» с участием 700 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также 200 представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Pravda со ссылкой на минобороны республики. «Одновременно на нескольких военных полигонах республики во вторник начались международные учения European Shield („Европейский щит“ — прим. URA.RU), в которых, помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих из Украины. Учения были одобрены правительством Словакии», — приводит издание заявление пресс-секретаря минобороны Штефана Земановича. В качестве основных целей учений в ведомстве назвали отработку совместных действий и тактики, а также обмен опытом. Страны Запада оказывают помощь Украине на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. До двух тысяч солдат ВСУ намерена обучить Франция, Испании проведет учения по использованию танков и ракет. Курированием миссии занимаются непосредственно США. В общей сложности обучение пройдут порядка 15 тысяч украинских солдат.