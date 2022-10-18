18 октября 2022

Илон Маск заявил о первой войне дронов на Украине

Илон Маск: происходящее на Украине является «первой войной дронов»
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Американский бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск в очередной раз высказался о кризисе на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине является первой войной дронов. Об этом заявил главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск.

«Первая война дронов», — оценил американский предприниматель происходящее на Украине, написав об этом в одной из соцсетей. Так он прокомментировал заявление Министерства обороны РФ, в котором говорилось о том, что с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 2266 украинских БПЛА.

Ранее Илон Маск отказал Киеву в обеспечении бесплатного интернета Starlink. На следующий день он изменил свое мнение и пообещал продолжить бесплатно финансировать правительство Украины. Глава представительства ЛНР Родион Мирошник осудил действие Маска, назвав его «спонсором терроризма». Несмотря на свое обещание Киеву предоставлять помощь, предприниматель заявил, что «изо всех сил» пытается добиться деэскалации украинского конфликта.

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Конфликт на Украине является первой войной дронов. Об этом заявил главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск. «Первая война дронов», — оценил американский предприниматель происходящее на Украине, написав об этом в одной из соцсетей. Так он прокомментировал заявление Министерства обороны РФ, в котором говорилось о том, что с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 2266 украинских БПЛА. Ранее Илон Маск отказал Киеву в обеспечении бесплатного интернета Starlink. На следующий день он изменил свое мнение и пообещал продолжить бесплатно финансировать правительство Украины. Глава представительства ЛНР Родион Мирошник осудил действие Маска, назвав его «спонсором терроризма». Несмотря на свое обещание Киеву предоставлять помощь, предприниматель заявил, что «изо всех сил» пытается добиться деэскалации украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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