Посол ЛНР оценил решение Илона Маска бесплатно оказывать помощь Украине

Посол ЛНР Мирошник назвал Илона Маска «спонсором терроризма» в ответ на его обещание оплачивать Starlink для Украины

16 октября 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Посол ЛНР оценил решение Илона Маска бесплатно предоставлять услуги Starlink Украине Фото: Максим Григорьев / ТАСС Основатель компании SpaceX Илон Маск сохранил за собой статус спонсора терроризма, пообещав Украине бесплатное обслуживание спутниковой связи Starlink. Об этом заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник. «Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», — сказал Мирошник ТАСС. Он оценил первичную попытку Маска отказаться от финансирования Starlink как реакцию на «откровенно хамское поведение со стороны украинского режима». Однако, продолжил Мирошник, «хозяин Украины в лице Пентагона и правительства США», услышав «стоны со стороны украинского режима [Владимира Зеленского], надавил на Маска, и он под страхом потерять крупнейшие заказы был вынужден брать на себя дополнительные обязательства по финансированию спутниковой группировки, которая используется для поставок разведданных украинским бандформированиям». Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск изменил свое решение и пообещал обеспечить Украине бесплатное обслуживание спутниковой связи Starlink. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель компании SpaceX Илон Маск сохранил за собой статус спонсора терроризма, пообещав Украине бесплатное обслуживание спутниковой связи Starlink. Об этом заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник. «Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», — сказал Мирошник ТАСС. Он оценил первичную попытку Маска отказаться от финансирования Starlink как реакцию на «откровенно хамское поведение со стороны украинского режима». Однако, продолжил Мирошник, «хозяин Украины в лице Пентагона и правительства США», услышав «стоны со стороны украинского режима [Владимира Зеленского], надавил на Маска, и он под страхом потерять крупнейшие заказы был вынужден брать на себя дополнительные обязательства по финансированию спутниковой группировки, которая используется для поставок разведданных украинским бандформированиям». Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск изменил свое решение и пообещал обеспечить Украине бесплатное обслуживание спутниковой связи Starlink.