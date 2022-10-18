В разрушенный после крушения Су-34 дом в Ейске начали возвращаться жильцы

Губернатор Краснодарского края: в многоэтажку, пострадавшую при крушении Су-34, вернулись 137 семей

19 октября 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

В квартиры дома, пострадавшего при крушении военного самолета Су-34 в Ейске, вернулись 137 семей. Семь подъездов многоэтажки напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня», — написал глава региона в Telegram. Ранее Кондратьев обещал жителям пострадавшего дома новые квартиры, если здание не восстановят. Кроме того, семьям выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей. Военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске в понедельник, пострадали 15 квартир. На данный момент известно о 14 жертвах. Пилот истребителя заявил, что воздушное судно не было сбито. В качестве основной версии ЧП рассматривается техническая неисправность. Во вторник поисково-спасательные работы на месте крушения были завершены.