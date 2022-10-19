В Тюменской области перестали существовать две деревни

В двух поселках Тюменской области не осталось жителей
Депутаты Тюменской облдумы упразднили два населенных пункта в Омутинском районе. Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.
«Предлагается упразднить следующие населенные пункты Омутинского муниципального района: село Казарма 10 км Вагайского сельского поселения и поселок Кошелевский Шабановского сельского поселения», — говорится в проекте решения. Депутаты отметили, что в населенных пунктах не осталось жителей, а также жилых и нежилых помещений.
Решение о ликвидации было поддержано большинством голосов. Против проголосовали три депутата.
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