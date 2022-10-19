19 октября 2022
18 октября 2022

В Тюменской области перестали существовать две деревни

Депутаты Тюменской облдумы упразднили два населенных пункта в Омутинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос заброшенных домов на улице Российской. Челябинск , снос дома, сгоревший дом, реновация, заброшенные дома
В двух поселках Тюменской области не осталось жителей Фото:

Депутаты Тюменской облдумы упразднили два населенных пункта в Омутинском районе. Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Предлагается упразднить следующие населенные пункты Омутинского муниципального района: село Казарма 10 км Вагайского сельского поселения и поселок Кошелевский Шабановского сельского поселения», — говорится в проекте решения. Депутаты отметили, что в населенных пунктах не осталось жителей, а также жилых и нежилых помещений.

Решение о ликвидации было поддержано большинством голосов. Против проголосовали три депутата.

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Депутаты Тюменской облдумы упразднили два населенных пункта в Омутинском районе. Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Предлагается упразднить следующие населенные пункты Омутинского муниципального района: село Казарма 10 км Вагайского сельского поселения и поселок Кошелевский Шабановского сельского поселения», — говорится в проекте решения. Депутаты отметили, что в населенных пунктах не осталось жителей, а также жилых и нежилых помещений. Решение о ликвидации было поддержано большинством голосов. Против проголосовали три депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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