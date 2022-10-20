Дорожники отремонтировали 53 км трассы «Иртыш» в Курганской и Челябинских областях. Об этом URA.RU 20 октября сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«На федеральной автомобильной дороге из Челябинска в сторону Кургана и Тюмени провели работы по устройству защитных слоев на четырех участках общей протяженностью 53 км. <…> На данный момент на нескольких участках в Челябинской и Курганской областях ведутся работы по капитальному ремонту с расширением с двух до четырех полос движения», — указано в сообщении.
Всего было отремонтировано четыре участка:
- 47 км — 55 км в Челябинской области (возле села Канашево) в Челябинской области;
- 65 км — 95 км в Курганской области (рядом с городом Щучье) в Курганской области;
- 00 км — 10 км в Курганской области, подъезд к Тюмени (выезд из Кургана);
- 76 км — 81 км в Курганской области, подъезд к Тюмени.
Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев называл подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. В 2022 ремонтом участков доверили представителям ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард». Предыдущая компания, с которой расторгли контракт, сделала только десятую часть от запланированных работ.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews