В Курганской и Челябинских областях отремонтировали 53 км трассы. Список

20 октября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Дорожники отремонтировали участки трассы «Иртыш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дорожники отремонтировали 53 км трассы «Иртыш» в Курганской и Челябинских областях. Об этом URA.RU 20 октября сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «На федеральной автомобильной дороге из Челябинска в сторону Кургана и Тюмени провели работы по устройству защитных слоев на четырех участках общей протяженностью 53 км. <…> На данный момент на нескольких участках в Челябинской и Курганской областях ведутся работы по капитальному ремонту с расширением с двух до четырех полос движения», — указано в сообщении. Всего было отремонтировано четыре участка: 47 км — 55 км в Челябинской области (возле села Канашево) в Челябинской области;

65 км — 95 км в Курганской области (рядом с городом Щучье) в Курганской области;

00 км — 10 км в Курганской области, подъезд к Тюмени (выезд из Кургана);

76 км — 81 км в Курганской области, подъезд к Тюмени. Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев называл подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. В 2022 ремонтом участков доверили представителям ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард». Предыдущая компания, с которой расторгли контракт, сделала только десятую часть от запланированных работ.

Дорожники отремонтировали 53 км трассы «Иртыш» в Курганской и Челябинских областях. Об этом URA.RU 20 октября сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «На федеральной автомобильной дороге из Челябинска в сторону Кургана и Тюмени провели работы по устройству защитных слоев на четырех участках общей протяженностью 53 км. <…> На данный момент на нескольких участках в Челябинской и Курганской областях ведутся работы по капитальному ремонту с расширением с двух до четырех полос движения», — указано в сообщении. Всего было отремонтировано четыре участка: Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев называл подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. В 2022 ремонтом участков доверили представителям ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард». Предыдущая компания, с которой расторгли контракт, сделала только десятую часть от запланированных работ.