Уральский дорожник назвал проблемы курганской трассы до Тюмени

21 июля 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

В регионе самым проблемным является участок трассы «Иртыш», который ведет в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области участок трассы «Иртыш», который ведет в Тюмень, является проблемным из-за непростого грунта и заболоченной территории. Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Наверное, самая проблемная дорога — это подъезд к Тюмени. Несмотря на равнинную местность, там очень непростые грунты, заболоченная территория, что повлекло за собой перепроектирование ряда технических решений в уже проторгованные проекты», — рассказал Муравьев в интервью журналистам радио «Комсомольская правда-Челябинск». По его словам, представители организации планируют, что 33 километра трассы капитально отремонтируют в 2023 году. Он добавил, что на 20 километрах этой трассы меняют изношенные слои покрытия. В 2021 году был расторгнут контракт с представителями компании «С-ДСУ 111», которые работали на этом участке. Они сделали только десятую часть от запланированных работ на трассе. С 2021 года на этом участке произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек, 12 получили травмы. Ремонт на участках трассы продолжился в 2022 году. Его доверили ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард». При этом в конце мая местные жители жаловались, что не могут найти рабочих новых подрядчиков на участках трассы. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области участок трассы «Иртыш», который ведет в Тюмень, является проблемным из-за непростого грунта и заболоченной территории. Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Наверное, самая проблемная дорога — это подъезд к Тюмени. Несмотря на равнинную местность, там очень непростые грунты, заболоченная территория, что повлекло за собой перепроектирование ряда технических решений в уже проторгованные проекты», — рассказал Муравьев в интервью журналистам радио «Комсомольская правда-Челябинск». По его словам, представители организации планируют, что 33 километра трассы капитально отремонтируют в 2023 году. Он добавил, что на 20 километрах этой трассы меняют изношенные слои покрытия. В 2021 году был расторгнут контракт с представителями компании «С-ДСУ 111», которые работали на этом участке. Они сделали только десятую часть от запланированных работ на трассе. С 2021 года на этом участке произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек, 12 получили травмы. Ремонт на участках трассы продолжился в 2022 году. Его доверили ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард». При этом в конце мая местные жители жаловались, что не могут найти рабочих новых подрядчиков на участках трассы.