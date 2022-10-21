Илон Маск похвалил Медведева за «хороший троллинг» в сторону Лиз Трасс

Маску понравился комментарий Медведева по поводу отставки Трасс

21 октября 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

Медведев присоединился к шутке британцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев удачно пошутил насчет отставки Лиз Трасс, которая 20 октября ушла с поста премьер-министра Великобритании. Его троллинг оценил Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. «Довольно хороший троллинг, если быть честным», — похвалил Маск Медведева в Twitter (заблокирован на территории РФ) в ответ на пост Медведева в соцсети. Российский политик ранее написал: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce („Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук“)». Так он поддержал шутку британцев, которые недавно сделали ставки, чей срок годности истечет раньше — очередного премьера или салата латук. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. В день ее избрания граждане в соцсетях встретили ее смешными мемами. Кто-то сравнил ее и экс-премьера Бориса Джонсона с клоунами. Лиз Трасс объявила об отставке всего после 44 дней пребывания в должности. Британцы высказали мнение о том, что Трасс является обузой для британского правительства. Также ее сравнили с «дохлой уткой».

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев удачно пошутил насчет отставки Лиз Трасс, которая 20 октября ушла с поста премьер-министра Великобритании. Его троллинг оценил Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. «Довольно хороший троллинг, если быть честным», — похвалил Маск Медведева в Twitter (заблокирован на территории РФ) в ответ на пост Медведева в соцсети. Российский политик ранее написал: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce („Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук“)». Так он поддержал шутку британцев, которые недавно сделали ставки, чей срок годности истечет раньше — очередного премьера или салата латук. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. В день ее избрания граждане в соцсетях встретили ее смешными мемами. Кто-то сравнил ее и экс-премьера Бориса Джонсона с клоунами. Лиз Трасс объявила об отставке всего после 44 дней пребывания в должности. Британцы высказали мнение о том, что Трасс является обузой для британского правительства. Также ее сравнили с «дохлой уткой».