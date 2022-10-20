20 октября 2022
19 октября 2022

Пермский оборонный завод отправил мобилизованным комбинезоны и сапоги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, резервисты, мобилизованные, дрг, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа
Посылка с необходимыми мобилизованным пермякам вещами прибудет к месту назначения до конца недели Фото:
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Мобилизация в России

Коллектив пермского предприятия «ОДК-СТАР», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, отправил помощь мобилизованным. Посылку с необходимыми вещами получат пермяки, которые проходят боевое слаживание в учебном центре Елани.

«По поручению управляющего директора Сергея Попова отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности предприятия была сформирована посылка для наших земляков. В учебный центр Елани, где сейчас находятся наши ребята, отправлены 730 хлопчатобумажных комбинезонов, 117 санитарных носилок, 353 санитарных сумки и 70 пар резиновых сапог», — сообщается в группе «ОДК-СТАР» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что посылка с вещами прибудет к месту назначения до конца текущей недели. Ответственным за доставку назначен пермский краевой учебно-методический центр «Авангард».

Ранее URA.RU рассказывало, что посылку с необходимыми вещами для мобилизованных готовят к отправке организаторы пермского сообщества рыболовов. Также сбор денег на приобретение вещей, медикаментов и спецсредств объявили пермские десантники.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправки еще продолжаются. Мобилизованные пермяки проходят подготовку в учебных центрах Елани, Тюмени и Оренбургской области.

Среди собранных вещей — комбинезоны, сапоги и санитарные сумки
Фото:

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Коллектив пермского предприятия «ОДК-СТАР», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, отправил помощь мобилизованным. Посылку с необходимыми вещами получат пермяки, которые проходят боевое слаживание в учебном центре Елани. «По поручению управляющего директора Сергея Попова отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности предприятия была сформирована посылка для наших земляков. В учебный центр Елани, где сейчас находятся наши ребята, отправлены 730 хлопчатобумажных комбинезонов, 117 санитарных носилок, 353 санитарных сумки и 70 пар резиновых сапог», — сообщается в группе «ОДК-СТАР» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что посылка с вещами прибудет к месту назначения до конца текущей недели. Ответственным за доставку назначен пермский краевой учебно-методический центр «Авангард». Ранее URA.RU рассказывало, что посылку с необходимыми вещами для мобилизованных готовят к отправке организаторы пермского сообщества рыболовов. Также сбор денег на приобретение вещей, медикаментов и спецсредств объявили пермские десантники. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправки еще продолжаются. Мобилизованные пермяки проходят подготовку в учебных центрах Елани, Тюмени и Оренбургской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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