Пермский оборонный завод отправил мобилизованным комбинезоны и сапоги. Фото

21 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Посылка с необходимыми мобилизованным пермякам вещами прибудет к месту назначения до конца недели Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Коллектив пермского предприятия «ОДК-СТАР», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, отправил помощь мобилизованным. Посылку с необходимыми вещами получат пермяки, которые проходят боевое слаживание в учебном центре Елани. «По поручению управляющего директора Сергея Попова отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности предприятия была сформирована посылка для наших земляков. В учебный центр Елани, где сейчас находятся наши ребята, отправлены 730 хлопчатобумажных комбинезонов, 117 санитарных носилок, 353 санитарных сумки и 70 пар резиновых сапог», — сообщается в группе «ОДК-СТАР» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что посылка с вещами прибудет к месту назначения до конца текущей недели. Ответственным за доставку назначен пермский краевой учебно-методический центр «Авангард». Ранее URA.RU рассказывало, что посылку с необходимыми вещами для мобилизованных готовят к отправке организаторы пермского сообщества рыболовов. Также сбор денег на приобретение вещей, медикаментов и спецсредств объявили пермские десантники. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправки еще продолжаются. Мобилизованные пермяки проходят подготовку в учебных центрах Елани, Тюмени и Оренбургской области. Среди собранных вещей — комбинезоны, сапоги и санитарные сумки Фото: группа «ОДК-СТАР» в соцсети «ВКонтакте»

Коллектив пермского предприятия «ОДК-СТАР», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, отправил помощь мобилизованным. Посылку с необходимыми вещами получат пермяки, которые проходят боевое слаживание в учебном центре Елани. «По поручению управляющего директора Сергея Попова отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности предприятия была сформирована посылка для наших земляков. В учебный центр Елани, где сейчас находятся наши ребята, отправлены 730 хлопчатобумажных комбинезонов, 117 санитарных носилок, 353 санитарных сумки и 70 пар резиновых сапог», — сообщается в группе «ОДК-СТАР» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что посылка с вещами прибудет к месту назначения до конца текущей недели. Ответственным за доставку назначен пермский краевой учебно-методический центр «Авангард». Ранее URA.RU рассказывало, что посылку с необходимыми вещами для мобилизованных готовят к отправке организаторы пермского сообщества рыболовов. Также сбор денег на приобретение вещей, медикаментов и спецсредств объявили пермские десантники. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправки еще продолжаются. Мобилизованные пермяки проходят подготовку в учебных центрах Елани, Тюмени и Оренбургской области.