Безработные жены военнослужащих из ЯНАО получат выплаты

Размер пособия составляет 19 188 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жены военнослужащих из ЯНАО будут получать пособие по безработице в размере 19 188 рублей. Как сообщается на сайте правительства региона, власти также окажут супругам помощь в поиске работы.

«Согласно проекту государственная программа ЯНАО „Содействие занятости населения“ дополняется двумя новыми мерами поддержки членов семей участников специальной военной операции. Первая — супругам военнослужащих предусматривается региональная доплата до максимальной величины пособия по безработице, которая на Ямале составляет 19 188 рублей. Вторая мера — содействие в поиске работы супругам военнослужащих», — говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что размер пособия по безработице зависит от среднего заработка и стажа работы безработного за последний год и устанавливается на период от трех до шести месяцев. Если гражданин впервые ищет работу или длительное время значится неработающим, то ему назначается минимальный размер пособия. Если же человек имеет стаж работы более 26 недель, то в течение первых трех месяцев ему будет выплачиваться максимальный размер пособия. «Для новой льготной категории за счет окружного бюджета будет покрываться разница до максимальной величины пособия по безработице», — добавили в правительстве.

Власти окажут комплекс мероприятий супругам военнослужащих, чтобы помочь найти им работу. В комплекс будет входить профориентация, индивидуальная карта развития карьеры, помощь в составлении резюме и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что детям, чьи родители являются участниками СВО, власти ЯНАО увеличат размер образовательной субсидии до 200 000 рублей. До этого она составляла 80 000 рублей.