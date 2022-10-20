Жители Тюменской области станут больше платить за проезд между городами

Проезд между городами области обойдется пассажирам дороже Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте — пригородном и междугороднем. Об этом на своем сайте сообщает департамент тарифной и ценовой политики региона.

«Принято постановление, которым предусмотрено повышение действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа автотранспортом по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении на 4,3%. Оно вступит в силу с 1 января 2023 года», — сообщает департамент тарифной и ценовой политики региона.

Рост цен власти объясняют инфляцией и необходимостью сохранения действующей маршрутной сети. При этом отмечается, что увеличение тарифов соответствует показателям, установленным прогнозом Минэкономразвития РФ.

Чиновники привели и примеры того, на сколько больше придется платить тюменцам. Так, чтобы отправиться из Тюмени в Ишим, за билет придется отдать на 47 рублей больше (всего — 1 144 рубля). Проезд из областной столицы в Тобольск обойдется дороже на 38 рублей (цена — 929 рублей), а в Ялуторовск — на 12 (284 рубля за билет).