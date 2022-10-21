Генерал Болдырев: призывать женщин в армию РФ будут только в крайнем случае и для службы в тылу

21 октября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Женщины могут служить в тыловых подразделениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если в России начнут призывать на военную службу женщин, то они будут участвовать в военных действиях в качестве медиков и связистов в тылу. При этом если такое произойдет, то призывать будут только женщин-профессионалов и только в особо крайнем случае. Об этом URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в России нужно начать призывать в армию женщин, как это делается в Израиле. Однако для женщин срочная служба должна быть на добровольной основе, добавил парламентарий. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказалась против призыва женщин в армию, по ее словам, они должны защищать Родину, охраняя домашний очаг и прикрывая тыл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что тема призыва в армию женщин в Кремле не обсуждалась. «Если женщин будут призывать, то есть много мест их применения. В первую очередь, это медики. Второе — это узлы связи в тылу. Также тыловые подразделения, например, продовольственные, вещевые, ремонтные, прачечные и мастерские. Это их основное место в военное время. Но в основном, это медики и связисты», — заявил Владимир Болдырев. Генерал отметил, что призванные женщины должны будут обладать высоким профессионализмом. «В первую очередь профессионализмом. Призывают специалиста, который может качественно выполнять какие-то свои обязанности. Также женщины должны быть здоровыми. Еще нужна выдержка, самоотверженность, храбрость и преданность своему делу и стране. Эти качества должны быть, как и у всякого военнослужащего. Но в целом война — это не женское дело. И призывать женщин будут только в особо крайнем случае», — уточнил он. В России есть опыт подготовки женщин-военнослужащих, кроме того, есть запрос на такие специальности и среди самих женщин, подчеркнул завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «В свое время мы исследовали возможность применения женщин-военнослужащих в войсках противовоздушной обороны, есть автоматизированные системы управления войсками, компьютерная техника. И мы готовили курсанток, так что опыт у нас есть. Другое дело, есть ли необходимость. Это первая позиция. Вторая позиция сопряжена с тем, что есть запрос в обществе среди самих девушек, молодых женщин. Есть очень много желающих пойти на военную службу. Женщин привлекают льготы, система, а также то, что это мужская организация, а значит там можно устроить личную жизнь, запрос в обществе есть. Если будут открыты какие-то специальности, то девушки с удовольствием пойдут», — подытожил Кошкин.

Если в России начнут призывать на военную службу женщин, то они будут участвовать в военных действиях в качестве медиков и связистов в тылу. При этом если такое произойдет, то призывать будут только женщин-профессионалов и только в особо крайнем случае. Об этом URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в России нужно начать призывать в армию женщин, как это делается в Израиле. Однако для женщин срочная служба должна быть на добровольной основе, добавил парламентарий. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказалась против призыва женщин в армию, по ее словам, они должны защищать Родину, охраняя домашний очаг и прикрывая тыл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что тема призыва в армию женщин в Кремле не обсуждалась. «Если женщин будут призывать, то есть много мест их применения. В первую очередь, это медики. Второе — это узлы связи в тылу. Также тыловые подразделения, например, продовольственные, вещевые, ремонтные, прачечные и мастерские. Это их основное место в военное время. Но в основном, это медики и связисты», — заявил Владимир Болдырев. Генерал отметил, что призванные женщины должны будут обладать высоким профессионализмом. «В первую очередь профессионализмом. Призывают специалиста, который может качественно выполнять какие-то свои обязанности. Также женщины должны быть здоровыми. Еще нужна выдержка, самоотверженность, храбрость и преданность своему делу и стране. Эти качества должны быть, как и у всякого военнослужащего. Но в целом война — это не женское дело. И призывать женщин будут только в особо крайнем случае», — уточнил он. В России есть опыт подготовки женщин-военнослужащих, кроме того, есть запрос на такие специальности и среди самих женщин, подчеркнул завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «В свое время мы исследовали возможность применения женщин-военнослужащих в войсках противовоздушной обороны, есть автоматизированные системы управления войсками, компьютерная техника. И мы готовили курсанток, так что опыт у нас есть. Другое дело, есть ли необходимость. Это первая позиция. Вторая позиция сопряжена с тем, что есть запрос в обществе среди самих девушек, молодых женщин. Есть очень много желающих пойти на военную службу. Женщин привлекают льготы, система, а также то, что это мужская организация, а значит там можно устроить личную жизнь, запрос в обществе есть. Если будут открыты какие-то специальности, то девушки с удовольствием пойдут», — подытожил Кошкин.