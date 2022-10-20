В Центральном парке Кургана демонтировали скейт-парк

Курганские власти приняли решение демонтировать скейт-парк в центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в городской администрации.
«Скейт-парк в Центральном парке культуры и отдыха демонтирован в связи с окончанием срока эксплуатации и неудовлетворительным состоянием площадки», — рассказали в мэрии. Демонтаж произошел из-за неудовлетворительного состояния конструкции.
По заявлению администрации, демонтировать зону было решено после обращений граждан. Площадка для экстремального катания была установлена пять лет назад. «Из-за интенсивного использования и неоднократных фактов вандализма со временем оборудование скейт-парка пришло в негодность», — сообщают в администрации.
В мэрии рассмотрят вопрос о замене небезопасной конструкции на новую. Любителей катания приглашают воспользоваться аналогичной площадкой в сквере «Молодежный».
Ранее URA.RU сообщало, что скейт-парк в ЦПКиО становится опасным для детей. Пользователи заявляли о том, что элементы конструкции расшатывались и отпадывали.
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