Сенатор Муратов заявил о новых рабочих местах в Кургане

К концу года в Кургане построят производственную площадку, где будут выпускать импортозамещающую продукцию

22 октября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Вторую очередь индустриального парка в Кургане власти обещают достроить к концу этого года Фото: пресс-служба Интертехэлектро Сенатор Сергей Муратов, зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, представляющий в Совфеде Курганскую область, рассказал о создании рабочих мест на строящейся промышленной площадке на базе бывшего завода «Икар». К концу года власти пообещали завершить строительство второй очереди индустриального парка «Территория областного развития», ее площадь составит 14 га. «Бывшего курганского завода „Икар“, который был обанкрочен при прежней власти, уже нет. Конечно, то мощнейшее предприятие, которое являлось флагманом арматуростроения России, к сожалению, восстановить уже не получится. Но получится создать столько же рабочих мест, сколько было когда-то на „Икаре“. У нас получилось создать целый ряд мощнейших предприятий, которые стали резидентами первой очереди нового индустриального парка. В этом году мы должны закончить вторую очередь», — написал Муратов в своем telegram-канале. На территории этого индустриального парка на данный момент в рамках строительства первой очереди реконструированы брошенные цеха, где разместились 4 новых производства. Один из резидентов парка — завод ЖБИ — сейчас выпускает материалы для строительства второй очереди. Сенатор Сергей Муратов также отметил, что в планах резидентов первой очереди парка — запуск производства уникальной техники, которую раньше в России не выпускали. Часть продукции, по словам политика, будет импортозамещающей. «Это касается мусоровозов, которые на сегодняшний день являются топовыми, одними из лучших в мире», — пояснил Муратов. Ранее губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что индустриальные парки, которые сейчас создаются в Кургане и области, в будущем станут основой экономики региона. URA.RU рассказывало, что на территории индустриального парка в Кургане дали старт новому проекту, который нужен всему Уралу. Кроме того, стало известно, что Минэк РФ выделит Курганской области миллионы рублей на создание нового индустриального парка «Стальмонтаж».

Сенатор Сергей Муратов, зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, представляющий в Совфеде Курганскую область, рассказал о создании рабочих мест на строящейся промышленной площадке на базе бывшего завода «Икар». К концу года власти пообещали завершить строительство второй очереди индустриального парка «Территория областного развития», ее площадь составит 14 га. «Бывшего курганского завода „Икар“, который был обанкрочен при прежней власти, уже нет. Конечно, то мощнейшее предприятие, которое являлось флагманом арматуростроения России, к сожалению, восстановить уже не получится. Но получится создать столько же рабочих мест, сколько было когда-то на „Икаре“. У нас получилось создать целый ряд мощнейших предприятий, которые стали резидентами первой очереди нового индустриального парка. В этом году мы должны закончить вторую очередь», — написал Муратов в своем telegram-канале. На территории этого индустриального парка на данный момент в рамках строительства первой очереди реконструированы брошенные цеха, где разместились 4 новых производства. Один из резидентов парка — завод ЖБИ — сейчас выпускает материалы для строительства второй очереди. Сенатор Сергей Муратов также отметил, что в планах резидентов первой очереди парка — запуск производства уникальной техники, которую раньше в России не выпускали. Часть продукции, по словам политика, будет импортозамещающей. «Это касается мусоровозов, которые на сегодняшний день являются топовыми, одними из лучших в мире», — пояснил Муратов. Ранее губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что индустриальные парки, которые сейчас создаются в Кургане и области, в будущем станут основой экономики региона. URA.RU рассказывало, что на территории индустриального парка в Кургане дали старт новому проекту, который нужен всему Уралу. Кроме того, стало известно, что Минэк РФ выделит Курганской области миллионы рублей на создание нового индустриального парка «Стальмонтаж».