21 октября 2022

CBS News: США разместили в Европе дивизию, готовую зайти на Украину

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В 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии числится около 4700 бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американская 101-я воздушно-десантная дивизия разместилась в Европе и готова в любой момент зайти на территорию Украины. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США впервые почти за 80 лет была переброшена в Европу из-за напряженности в отношениях между РФ и НАТО. Командование дивизии заявляет, что бойцы готовы в любой момент зайти на территорию Украины и участвовать в боевых действиях.

Уточняется, что в дивизии числится около 4700 солдат. Сейчас они размещены в Румынии для «усиления восточного фланга НАТО».

Ранее сообщалось, что в Европе начались масштабные учения НАТО с участием Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Дипломат РФ Константин Гаврилов сообщил, что поток иностранных наемников на Украине продолжает расти. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

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Американская 101-я воздушно-десантная дивизия разместилась в Европе и готова в любой момент зайти на территорию Украины. Об этом сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США впервые почти за 80 лет была переброшена в Европу из-за напряженности в отношениях между РФ и НАТО. Командование дивизии заявляет, что бойцы готовы в любой момент зайти на территорию Украины и участвовать в боевых действиях. Уточняется, что в дивизии числится около 4700 солдат. Сейчас они размещены в Румынии для «усиления восточного фланга НАТО». Ранее сообщалось, что в Европе начались масштабные учения НАТО с участием Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Дипломат РФ Константин Гаврилов сообщил, что поток иностранных наемников на Украине продолжает расти. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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