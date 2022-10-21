CBS News: США разместили в Европе дивизию, готовую зайти на Украину

22 октября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

В 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии числится около 4700 бойцов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская 101-я воздушно-десантная дивизия разместилась в Европе и готова в любой момент зайти на территорию Украины. Об этом сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США впервые почти за 80 лет была переброшена в Европу из-за напряженности в отношениях между РФ и НАТО. Командование дивизии заявляет, что бойцы готовы в любой момент зайти на территорию Украины и участвовать в боевых действиях. Уточняется, что в дивизии числится около 4700 солдат. Сейчас они размещены в Румынии для «усиления восточного фланга НАТО». Ранее сообщалось, что в Европе начались масштабные учения НАТО с участием Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Дипломат РФ Константин Гаврилов сообщил, что поток иностранных наемников на Украине продолжает расти. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

Американская 101-я воздушно-десантная дивизия разместилась в Европе и готова в любой момент зайти на территорию Украины. Об этом сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США впервые почти за 80 лет была переброшена в Европу из-за напряженности в отношениях между РФ и НАТО. Командование дивизии заявляет, что бойцы готовы в любой момент зайти на территорию Украины и участвовать в боевых действиях. Уточняется, что в дивизии числится около 4700 солдат. Сейчас они размещены в Румынии для «усиления восточного фланга НАТО». Ранее сообщалось, что в Европе начались масштабные учения НАТО с участием Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Дипломат РФ Константин Гаврилов сообщил, что поток иностранных наемников на Украине продолжает расти. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.