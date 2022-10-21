21 октября 2022
20 октября 2022

Тюменская область поможет жителям ЛНР освоить навыки первой помощи

Тюменская область передаст Краснодону оборудование для осваивания навыков первой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь
Груз с необходимыми предметами отправили сегодня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Тюмени в Краснодон (ЛНР) отправилась пятнадцатая по счету фура с 20 тоннами гуманитарного груза. Она доставит жителям Донбасса манекены и муляжи ранений для отработки навыков первой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе тюменского отделения партии «Единая Россия».

«В фуре — вещи первой необходимости, продукты питания с длительным сроком хранения, книги для библиотек Краснодонского района ЛНР. Также современное логопедическое оборудование, манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации и набор муляжей ранений и травм для отработки навыков оказания первой помощи при кровотечениях, ожогах и переломах», — сообщили в telegram-канале «Единая Россия Тюменская область».

Глава комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова поблагодарила жителей региона за помощь в этом деле. «Это стало возможным благодаря всем жителям нашей области, кто болеет душой и сердцем за новые территории России. Им приходится непросто, нам это невероятно сложно представить. Я говорила с жителями Краснодона, тот ужас, который они пережили, не пересказать. Каждого из них хочется взять и обогреть», — написала она в личном telegram-канале.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начали сбор средств для военнослужащих в рамках проекта «100 миллионов для Победы». Акция организована с целью помочь обеспечить солдат дорогостоящими высокотехнологичными приборами. Швецова также предложила поучаствовать всех неравнодушных в сборе. При этом она отметила, что не стоит покупать самостоятельно оборудование для военных, а лучше помогать в денежном эквиваленте.

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Из Тюмени в Краснодон (ЛНР) отправилась пятнадцатая по счету фура с 20 тоннами гуманитарного груза. Она доставит жителям Донбасса манекены и муляжи ранений для отработки навыков первой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе тюменского отделения партии «Единая Россия». «В фуре — вещи первой необходимости, продукты питания с длительным сроком хранения, книги для библиотек Краснодонского района ЛНР. Также современное логопедическое оборудование, манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации и набор муляжей ранений и травм для отработки навыков оказания первой помощи при кровотечениях, ожогах и переломах», — сообщили в telegram-канале «Единая Россия Тюменская область». Глава комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова поблагодарила жителей региона за помощь в этом деле. «Это стало возможным благодаря всем жителям нашей области, кто болеет душой и сердцем за новые территории России. Им приходится непросто, нам это невероятно сложно представить. Я говорила с жителями Краснодона, тот ужас, который они пережили, не пересказать. Каждого из них хочется взять и обогреть», — написала она в личном telegram-канале. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начали сбор средств для военнослужащих в рамках проекта «100 миллионов для Победы». Акция организована с целью помочь обеспечить солдат дорогостоящими высокотехнологичными приборами. Швецова также предложила поучаствовать всех неравнодушных в сборе. При этом она отметила, что не стоит покупать самостоятельно оборудование для военных, а лучше помогать в денежном эквиваленте.
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