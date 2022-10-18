Депутат Тюменской облдумы прояснила, почему не нужно покупать оборудование для военных

Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова призвала помогать военным деньгами, а не оборудованием

19 октября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Швецова пояснила, что денежная помощь позволит закупать конкретное оборудование, необходимое армии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова попросила не покупать самостоятельно оборудование для военных, а помогать в денежном эквиваленте. Она аргументировала свои слова тем, что армии РФ не подходит любая техника или снаряжение, а нужны определенные модели. «Военный совет сегодня утвердил конкретную модель, конкретную конфигурацию, то, что необходимо нашим ребятам там. Поэтому мы тюменцев очень просим все-таки внести вклад в денежном выражении, потому что мы сегодня уже понимаем, что у нас есть поставщики, которые могут 100% сделать нам скидку где-то и везут именно то оборудование, которое нужно нашим парням», — рассказала Швецова в эфире ток-шоу на телеканале «Тюменское время». Таким образом она ответила на просьбы некоторых жителей Тюмени, которые хотели самостоятельно купить квадрокоптеры для армии. Швецова является членом партии «Единая Россия». В региональном отделении единороссов некоторое время назад запустили проект «100 миллионов для Победы». Акция организована с целью помочь обеспечить военнослужащих дорогостоящими высокотехнологичными приборами: квадрокоптерами, прицелами, приборами ночного видения, дальномерами и другими. Таким образом они хотят усилить российских бойцов, участвующих в СВО. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация в стране. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «100 миллионов для Победы» и пожертвовал часть своей зарплаты для мобилизованных земляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова попросила не покупать самостоятельно оборудование для военных, а помогать в денежном эквиваленте. Она аргументировала свои слова тем, что армии РФ не подходит любая техника или снаряжение, а нужны определенные модели. «Военный совет сегодня утвердил конкретную модель, конкретную конфигурацию, то, что необходимо нашим ребятам там. Поэтому мы тюменцев очень просим все-таки внести вклад в денежном выражении, потому что мы сегодня уже понимаем, что у нас есть поставщики, которые могут 100% сделать нам скидку где-то и везут именно то оборудование, которое нужно нашим парням», — рассказала Швецова в эфире ток-шоу на телеканале «Тюменское время». Таким образом она ответила на просьбы некоторых жителей Тюмени, которые хотели самостоятельно купить квадрокоптеры для армии. Швецова является членом партии «Единая Россия». В региональном отделении единороссов некоторое время назад запустили проект «100 миллионов для Победы». Акция организована с целью помочь обеспечить военнослужащих дорогостоящими высокотехнологичными приборами: квадрокоптерами, прицелами, приборами ночного видения, дальномерами и другими. Таким образом они хотят усилить российских бойцов, участвующих в СВО. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация в стране. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «100 миллионов для Победы» и пожертвовал часть своей зарплаты для мобилизованных земляков.