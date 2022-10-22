22 октября 2022
21 октября 2022
20 октября 2022

В Салехарде водитель и пассажир снегохода пострадали в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Нялинское. Ханты-Мансийский район, снегоход, буран
В аварии пострадали водитель и пассажир снегохода Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на улице Манчинского занесло снегоход. В результате аварии водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу.

«В 23:45 водителя, управляя бураном, занесло. Карета скорой помощи увезла водителя и пассажира бурана. Предварительный диагноз — переломы рук и ног», — сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

ДТП на улице Манчинского в Салехарде
В аварии пострадали водитель и пассажир снегохода

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В Салехарде (ЯНАО) на улице Манчинского занесло снегоход. В результате аварии водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу. «В 23:45 водителя, управляя бураном, занесло. Карета скорой помощи увезла водителя и пассажира бурана. Предварительный диагноз — переломы рук и ног», — сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале. Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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