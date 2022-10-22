В аварии пострадали водитель и пассажир снегохода Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) на улице Манчинского занесло снегоход. В результате аварии водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу.

«В 23:45 водителя, управляя бураном, занесло. Карета скорой помощи увезла водителя и пассажира бурана. Предварительный диагноз — переломы рук и ног», — сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на улице Таежная автокран сбил женщину. Водитель не уступил пострадавшей, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

ДТП на улице Манчинского в Салехарде Тelegram-канал «Салехард онлайн»