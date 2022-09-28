Многодетные жители ЯНАО, имеющие бронь, едут на фронт добровольцами

У Константина Гаевского трое детей: сын и две дочери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Многодетный отец из Нового Уренгоя (ЯНАО) хотел добровольно отправиться участвовать в спецоперации. Когда началась частичная мобилизация, Константин Гаевский, не дожидаясь повестки, самостоятельно отправился в военкомат, рассказал он лично корреспонденту URA.RU.

«Я был готов! Еще с начала спецоперации я хотел идти добровольцем, но останавливали жена и дети. Я узнал, что другу вручили повестку на работе, а у меня были выходные. Не люблю неопределенность, и потому сам поехал в военкомат узнать, есть ли я в списках. В списках был, и повестку должны были вручить в понедельник, но не пришлось, забрал ее сам», — уточнил он.

В семье Гаевских трое детей: сын и две дочери. Константин служил в учебно-танковом полку в Елани, расположенном в Свердловской области. Там он был командиром отделения танков с ракетно-пушечным вооружением. Ему присвоили звание механик-водитель «специалист 3 класса» младший сержант, при увольнении был рядовым.

«Конечно, родные расстроились, но гордятся. Поддерживают и стараются не раскисать. Верят в меня и в лучшее. Настроение у меня боевое! Ожидание — принести пользу и вернуться с победой. Закончить уже все поскорее и жить мирно», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ветеран и отец 17 детей Михаил Дружинин из ЯНАО готов быть мобилизован. Семья воспитывает четырех приемных детей из Донбасса. Не так давно они забрали к себе в семью одну девочку и трех мальчиков.