Красовский обратился «с последним словом» из-за высказываний о детях на Украине

25 октября 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Красовский покаялся из-за своих слов о детях на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист и политтехнолог Антон Красовский извинился за резкие высказывания о детях на Украине, он выступил «с последним словом». Видеообращение опубликовано в его telegram-канале. «Есть такой формат обращения — последнее слово, когда суд дает сказать тебе что-то в свое оправдание, защиту, позволяет объяснить, для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей. Мне действительно нужно объясниться. <…> Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер, границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ними», — сказал Красовский в своем обращении. Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в к России. Провокационное высказывание журналист допустил во время эфира своей программы. Позже глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с этой ситуацией. Депутат Госдумы Нина Останина сравнила Красовского с Гитлером.

Журналист и политтехнолог Антон Красовский извинился за резкие высказывания о детях на Украине, он выступил «с последним словом». Видеообращение опубликовано в его telegram-канале. «Есть такой формат обращения — последнее слово, когда суд дает сказать тебе что-то в свое оправдание, защиту, позволяет объяснить, для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей. Мне действительно нужно объясниться. <…> Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер, границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ними», — сказал Красовский в своем обращении. Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в к России. Провокационное высказывание журналист допустил во время эфира своей программы. Позже глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с этой ситуацией. Депутат Госдумы Нина Останина сравнила Красовского с Гитлером.