Василий Веклич отрабатывает действия по подрыву вражеских танков на учебном полигоне Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат райсобрания Карталинского района Челябинской области, руководитель местного отделения «Боевого братства» и ветеран войны в Афганистане Василий Веклич, проходящий боевое слаживание в рамках частичной мобилизации, показал, как проходит обучение по подрыву вражеских танков. На видео вместо гранаты военный использует пачку сигарет.

«Васеньке поставлена боевая задача подорвать вражеский танк пачкой сигарет. Мы его наблюдаем, делаем засаду, подбили!», — делится карталинец на видео.

Веклич рассказал изданию «Карталинская Новь», что настроение у него боевое. Все мобилизованные, проходящие боевое слаживание, настроены оптимистично.

Депутат отправился на фронт в качестве добровольца. По его словам, у него имеется необходимый опыт, он будет полезен на фронте. Свыше десяти его коллег также записались в ряды добровольцев. Глава региона Алексей Текслер заявил, что поддерживает такие стремления, и гордится всеми ребятами, отправившимися защищать родину.

Мобилизация в России продолжается с 21 сентября. Как заявил 14 октября глава государства Владимир Путин все мобилизационные мероприятия будут завершены в ближайшие две недели.