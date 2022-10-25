Клава Кока показала тизер клипа с участием своей бабушки и попросила фанатов готовить платочки. Видео

25 октября 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Клава Кока готовится презентовать новую песню «Не со мной» и клип на нее (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам тизер нового клипа на песню «Не со мной». Она попросила поклонников готовить платочки и рассказала, что в клипе снялась ее бабушка. Тизер певица опубликовала в соцсетях. «Премьера клипа послезавтра, а трек уже завтра в ночь! Мы сняли для вас мини-фильм, там моя история. В клипе снялась даже моя бабушка, представьте, насколько это важный для меня релиз! Надеюсь, мы старались не зря и у нас получилось. Готовьте платочки», — написала Клава Кока. Ранее певица стала объектом пристального внимания для Фонда защиты национального исторического наследия. Представители организации обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить, не нарушила ли Клава Кока право на свободу совести и вероисповеданий, и возбудить уголовное дело по соответствующей статье. Поводом для обвинения Клавы Коки в оскорблении чувств верующих стало ее выступление во Владивостоке. Артистка спела в мини-юбке на фоне храма, тогда местные жители обвинили ее еще и в развращении малолетних. В репертуаре певицы, выступающей на детском фестивале, оказалась песня «Пьяную домой». Сама Кока позднее рассказывала, что планирует обращаться в прокуратуру с ответным заявлением.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам тизер нового клипа на песню «Не со мной». Она попросила поклонников готовить платочки и рассказала, что в клипе снялась ее бабушка. Тизер певица опубликовала в соцсетях. «Премьера клипа послезавтра, а трек уже завтра в ночь! Мы сняли для вас мини-фильм, там моя история. В клипе снялась даже моя бабушка, представьте, насколько это важный для меня релиз! Надеюсь, мы старались не зря и у нас получилось. Готовьте платочки», — написала Клава Кока. Ранее певица стала объектом пристального внимания для Фонда защиты национального исторического наследия. Представители организации обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить, не нарушила ли Клава Кока право на свободу совести и вероисповеданий, и возбудить уголовное дело по соответствующей статье. Поводом для обвинения Клавы Коки в оскорблении чувств верующих стало ее выступление во Владивостоке. Артистка спела в мини-юбке на фоне храма, тогда местные жители обвинили ее еще и в развращении малолетних. В репертуаре певицы, выступающей на детском фестивале, оказалась песня «Пьяную домой». Сама Кока позднее рассказывала, что планирует обращаться в прокуратуру с ответным заявлением.