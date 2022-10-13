На Клаву Коку просят возбудить уголовное дело за оскорбление чувств верующих

14 октября 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Следком начал проверку в отношении певицы, ранее выступившей в короткой юбке на фоне храма с песней «Пьяную домой» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи СК России инициировали проверку в отношении певицы Клавы Коки, на которую написали заявление представители Фонда защиты национального исторического наследия. Они считают, что артистка нарушила право на свободу совести и вероисповеданий и просят возбудить уголовное дело, рассказал директор фонда Александр Карабанов. «Необходимо пресекать преступные действия, в том числе, некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», — цитирует ТАСС Карабанова. То, что проверка уже инициирована, подтвердили в правоохранительных органах. Поводом для обвинения Клавы Коки в оскорблении чувств верующих стало ее выступление во Владивостоке. Артистка спела в мини-юбке на фоне храма, тогда местные жители обвинили ее еще и в развращении малолетних. В репертуаре певицы, выступающей на детском фестивале, оказалась песня «Пьяную домой». Сама Кока позднее рассказала, что планирует обращаться в прокуратуру с ответным заявлением.

Следователи СК России инициировали проверку в отношении певицы Клавы Коки, на которую написали заявление представители Фонда защиты национального исторического наследия. Они считают, что артистка нарушила право на свободу совести и вероисповеданий и просят возбудить уголовное дело, рассказал директор фонда Александр Карабанов. «Необходимо пресекать преступные действия, в том числе, некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», — цитирует ТАСС Карабанова. То, что проверка уже инициирована, подтвердили в правоохранительных органах. Поводом для обвинения Клавы Коки в оскорблении чувств верующих стало ее выступление во Владивостоке. Артистка спела в мини-юбке на фоне храма, тогда местные жители обвинили ее еще и в развращении малолетних. В репертуаре певицы, выступающей на детском фестивале, оказалась песня «Пьяную домой». Сама Кока позднее рассказала, что планирует обращаться в прокуратуру с ответным заявлением.