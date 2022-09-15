Клава Кока пожалуется в прокуратуру из-за обвинений в разврате

15 сентября 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Клава Кока рассказала, что столкнулась с травлей в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, уроженка Екатеринбурга) собралась обращаться в прокуратуру из-за обвинений в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Соответствующее видео она выложила в социальных сетях. «Мы с лейблом Black Star подадим ответное заявление в прокуратуру и через суд будем разбираться в этой ситуации [с многократными обвинениями в продвижении разврата]», — сказала певица на видео. Она отметила, что сталкивается с травлей в СМИ, которые, на ее взгляд, распространяют клевету. В частности, она возмутилась, что образ, в котором она выступала во Владивостоке, назвали развратным и заявили, что она выступала на фоне церкви. «Я не видела [церковь], и не знала, что она там находится. С каких пор мой костюм называется полуголым, и покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены», — написала Клава Кока, продемонстрировав, что во время выступления ее костюм закрывал большую часть тела. Певица посчитала, что ей пытаются испортить репутацию и заявила, что в некоторых СМИ появлялись заказные статьи о ней. Об этом артистка рассказала со ссылкой на знакомых журналистов. Ранее сообщалось, что общественники пожаловались в Госдуму РФ, посчитав, что Клава Кока выступает в слишком откровенных нарядах. По мнению заявителей, она популяризирует сексуальные связи и наркотики.

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, уроженка Екатеринбурга) собралась обращаться в прокуратуру из-за обвинений в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Соответствующее видео она выложила в социальных сетях. «Мы с лейблом Black Star подадим ответное заявление в прокуратуру и через суд будем разбираться в этой ситуации [с многократными обвинениями в продвижении разврата]», — сказала певица на видео. Она отметила, что сталкивается с травлей в СМИ, которые, на ее взгляд, распространяют клевету. В частности, она возмутилась, что образ, в котором она выступала во Владивостоке, назвали развратным и заявили, что она выступала на фоне церкви. «Я не видела [церковь], и не знала, что она там находится. С каких пор мой костюм называется полуголым, и покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены», — написала Клава Кока, продемонстрировав, что во время выступления ее костюм закрывал большую часть тела. Певица посчитала, что ей пытаются испортить репутацию и заявила, что в некоторых СМИ появлялись заказные статьи о ней. Об этом артистка рассказала со ссылкой на знакомых журналистов. Ранее сообщалось, что общественники пожаловались в Госдуму РФ, посчитав, что Клава Кока выступает в слишком откровенных нарядах. По мнению заявителей, она популяризирует сексуальные связи и наркотики.