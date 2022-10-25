Курганский разведчик рассказал, как повысить шансы на выживание в зоне спецоперации

Военнослужащий из Курганской области посоветовал мобилизованным пользоваться тепловизорами в бою

26 октября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана советуют брать в бой тепловизоры (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец, который участвует в спецоперации на Украине, посоветовал мобилизованным бойцам брать на фронт тепловизоры, чтобы повысить шансы на выживание в зоне боевых действий и быстрее вычислить врагов. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Совет простой — берите с собой тепловизоры, если есть такая возможность. Особенно те, кто в идет в пехоту. Они помогут вам повысить шансы на выживание в ходе боев. На спецоперации мы постоянно двигаемся. Работаем в тылу противника. Поэтому тепляки [тепловизоры] нужны, чтобы понимать есть ли рядом враг. Чтобы всегда быть готовым», — сказал военнослужащий. Также он отметил, что стоит не забывать и о том, что у ВСУ (Вооруженные силы Украины) тоже есть тепловизоры и их солдаты постоянно отслеживают через них российских бойцов. Ранее URA.RU писало о том, что курганский боец, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, посоветовал мобилизованным делать небольшие окопы и брать в бой леденцы. Артиллерист из Кургана дал три совета мобилизованным бойцам: изучать медицину, меньше есть перед боем и запасаться жгутами. Также сообщалось, что курганец с боевым опытом посоветовал землякам брать на фронт скотч или изоленту.

Курганец, который участвует в спецоперации на Украине, посоветовал мобилизованным бойцам брать на фронт тепловизоры, чтобы повысить шансы на выживание в зоне боевых действий и быстрее вычислить врагов. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Совет простой — берите с собой тепловизоры, если есть такая возможность. Особенно те, кто в идет в пехоту. Они помогут вам повысить шансы на выживание в ходе боев. На спецоперации мы постоянно двигаемся. Работаем в тылу противника. Поэтому тепляки [тепловизоры] нужны, чтобы понимать есть ли рядом враг. Чтобы всегда быть готовым», — сказал военнослужащий. Также он отметил, что стоит не забывать и о том, что у ВСУ (Вооруженные силы Украины) тоже есть тепловизоры и их солдаты постоянно отслеживают через них российских бойцов. Ранее URA.RU писало о том, что курганский боец, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, посоветовал мобилизованным делать небольшие окопы и брать в бой леденцы. Артиллерист из Кургана дал три совета мобилизованным бойцам: изучать медицину, меньше есть перед боем и запасаться жгутами. Также сообщалось, что курганец с боевым опытом посоветовал землякам брать на фронт скотч или изоленту.