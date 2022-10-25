25 октября 2022

В Перми на вампирской вечеринке устроят перформанс с балеринами Оперного театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Украшения к Хэллоуину в заведениях Екатеринбурга, хэллоуин, helloween
Частная филармония «Триумф» преобразится на страшную ночь Фото:

В преддверии Хэллоуина в Перми состоится вечеринка, где гостей будут угощать кровью, «распилят» женщину, а балерины Театра оперы и балета покажут свой перформанс. Название мероприятия «Чем мы заняты в Перми» отсылает к известному американскому комедийному сериалу о вампирах.

«Если ты чем-то занят в Перми и хочешь славно покутить на празднестве тьмы для высшего света — добро пожаловать! Явиться надобно к 22:00 без опозданий, чтобы не пропустить главного: распил женщины, а не бюджета, клавесин-перфоманс с балеринами Оперного, шоу уродцев, фри кровь-бар на велкоме для первых прихожан», — говорится в анонсе вечеринки.

Кроме этого, гостей будут развлекать различные музыкальные коллективы. На вечеринке строгий дресс-код — декаданс и гротеск: «это светское мероприятие для богемы и бомонда». Состоится праздник тьмы 29 октября в частной филармонии «Триумф».

Ранее URA.RU рассказывало, что накануне Хэллоуина пермяков ждут мистические экскурсии, в городе состоится шабаш ведьм, а маги и шаманы соберутся на свой фестиваль. Между тем преподаватель гимназии просит школы не отмечать праздник.

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В преддверии Хэллоуина в Перми состоится вечеринка, где гостей будут угощать кровью, «распилят» женщину, а балерины Театра оперы и балета покажут свой перформанс. Название мероприятия «Чем мы заняты в Перми» отсылает к известному американскому комедийному сериалу о вампирах. «Если ты чем-то занят в Перми и хочешь славно покутить на празднестве тьмы для высшего света — добро пожаловать! Явиться надобно к 22:00 без опозданий, чтобы не пропустить главного: распил женщины, а не бюджета, клавесин-перфоманс с балеринами Оперного, шоу уродцев, фри кровь-бар на велкоме для первых прихожан», — говорится в анонсе вечеринки. Кроме этого, гостей будут развлекать различные музыкальные коллективы. На вечеринке строгий дресс-код — декаданс и гротеск: «это светское мероприятие для богемы и бомонда». Состоится праздник тьмы 29 октября в частной филармонии «Триумф». Ранее URA.RU рассказывало, что накануне Хэллоуина пермяков ждут мистические экскурсии, в городе состоится шабаш ведьм, а маги и шаманы соберутся на свой фестиваль. Между тем преподаватель гимназии просит школы не отмечать праздник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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