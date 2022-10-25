В Перми на вампирской вечеринке устроят перформанс с балеринами Оперного театра

26 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Частная филармония «Триумф» преобразится на страшную ночь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В преддверии Хэллоуина в Перми состоится вечеринка, где гостей будут угощать кровью, «распилят» женщину, а балерины Театра оперы и балета покажут свой перформанс. Название мероприятия «Чем мы заняты в Перми» отсылает к известному американскому комедийному сериалу о вампирах. «Если ты чем-то занят в Перми и хочешь славно покутить на празднестве тьмы для высшего света — добро пожаловать! Явиться надобно к 22:00 без опозданий, чтобы не пропустить главного: распил женщины, а не бюджета, клавесин-перфоманс с балеринами Оперного, шоу уродцев, фри кровь-бар на велкоме для первых прихожан», — говорится в анонсе вечеринки. Кроме этого, гостей будут развлекать различные музыкальные коллективы. На вечеринке строгий дресс-код — декаданс и гротеск: «это светское мероприятие для богемы и бомонда». Состоится праздник тьмы 29 октября в частной филармонии «Триумф». Ранее URA.RU рассказывало, что накануне Хэллоуина пермяков ждут мистические экскурсии, в городе состоится шабаш ведьм, а маги и шаманы соберутся на свой фестиваль. Между тем преподаватель гимназии просит школы не отмечать праздник.

В преддверии Хэллоуина в Перми состоится вечеринка, где гостей будут угощать кровью, «распилят» женщину, а балерины Театра оперы и балета покажут свой перформанс. Название мероприятия «Чем мы заняты в Перми» отсылает к известному американскому комедийному сериалу о вампирах. «Если ты чем-то занят в Перми и хочешь славно покутить на празднестве тьмы для высшего света — добро пожаловать! Явиться надобно к 22:00 без опозданий, чтобы не пропустить главного: распил женщины, а не бюджета, клавесин-перфоманс с балеринами Оперного, шоу уродцев, фри кровь-бар на велкоме для первых прихожан», — говорится в анонсе вечеринки. Кроме этого, гостей будут развлекать различные музыкальные коллективы. На вечеринке строгий дресс-код — декаданс и гротеск: «это светское мероприятие для богемы и бомонда». Состоится праздник тьмы 29 октября в частной филармонии «Триумф». Ранее URA.RU рассказывало, что накануне Хэллоуина пермяков ждут мистические экскурсии, в городе состоится шабаш ведьм, а маги и шаманы соберутся на свой фестиваль. Между тем преподаватель гимназии просит школы не отмечать праздник.