Ответственный за мобилизацию пермский министр попал в больницу

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов попал в больницу. Диагноз чиновника, который отвечает в регионе за мобилизацию, неизвестен.
«Виктор Батмазов находится в одной из пермских больниц. С каким диагнозом министр был госпитализирован, не уточняется», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Собеседник в краевом правительстве подтвердил эту информацию, отказавшись от подробностей. В пресс-службе минтербеза URA.RU сообщили, что Виктор Батмазов сейчас проходит медицинское обследование в госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Министерство территориальной безопасности на уровне региона курирует процесс мобилизации. Виктор Батмазов по поручению губернатора Дмитрия Махонина выезжал с проверкой в учебные центры в Тюмень и Елань. О частичной мобилизации в РФ было объявлено 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, однако отправки военнослужащих еще продолжаются. Глава Пермского края Дмитрий Махонин 18 октября объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.
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