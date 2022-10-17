Ответственный за мобилизацию пермский министр попал в больницу

18 октября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Виктор Батмазов находится на больничном Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов попал в больницу. Диагноз чиновника, который отвечает в регионе за мобилизацию, неизвестен. «Виктор Батмазов находится в одной из пермских больниц. С каким диагнозом министр был госпитализирован, не уточняется», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Собеседник в краевом правительстве подтвердил эту информацию, отказавшись от подробностей. В пресс-службе минтербеза URA.RU сообщили, что Виктор Батмазов сейчас проходит медицинское обследование в госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Министерство территориальной безопасности на уровне региона курирует процесс мобилизации. Виктор Батмазов по поручению губернатора Дмитрия Махонина выезжал с проверкой в учебные центры в Тюмень и Елань. О частичной мобилизации в РФ было объявлено 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, однако отправки военнослужащих еще продолжаются. Глава Пермского края Дмитрий Махонин 18 октября объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов попал в больницу. Диагноз чиновника, который отвечает в регионе за мобилизацию, неизвестен. «Виктор Батмазов находится в одной из пермских больниц. С каким диагнозом министр был госпитализирован, не уточняется», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Собеседник в краевом правительстве подтвердил эту информацию, отказавшись от подробностей. В пресс-службе минтербеза URA.RU сообщили, что Виктор Батмазов сейчас проходит медицинское обследование в госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Министерство территориальной безопасности на уровне региона курирует процесс мобилизации. Виктор Батмазов по поручению губернатора Дмитрия Махонина выезжал с проверкой в учебные центры в Тюмень и Елань. О частичной мобилизации в РФ было объявлено 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, однако отправки военнослужащих еще продолжаются. Глава Пермского края Дмитрий Махонин 18 октября объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.