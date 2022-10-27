27 октября 2022

Доброволец с позывным «Юрист» из Магнитогорска поблагодарил за беспилотник. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
Квадрокоптер поможет вести разведку на местности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Магнитогорска (Челябинская область) с позывным «Юрист» поблагодарил земляков за беспилотник, провиант и лекарства. Как URA.RU рассказал активист Евгений Чепурин, груз доставили в Донбасс 24 октября.

«От лица батальона „Южноуралец“ хочу выразить благодарность. Вы сегодня нашему батальону сделали замечательный подарок. С помощью квадрокоптера Maverick Pro мы будем маскировать нашу технику, сохранять наши жизни», — сообщил «Юрист» в видеоролике, выложенном на личной странице Чепурина во «ВКонтакте».

Беспилотник бойцы используют при разведке на местности и патрулировании периметра дислокации. По данным с фронта, в районе расположения батальона действует три диверсионно-разведывательных группы противника.

Общий вес доставленного на Донбасс груза составляет одну тонн. Бойцам пришлись по вкусу 70 кг полученного меда и другие сладости. «Южноуральцу» также передали стройматериалы и лекарства.

Со сборами и доставкой помогали депутат Госдумы РФ Станислав Наумов и педколледж Магнитогорска. Его студенты вместе с Чепуриным создали общественное движение «Братишка», которое займется волонтерской помощью участвующим в спецоперации землякам. Отправленная помощь скоро пополнится новой техникой, средства на которую собрали сотрудники дома престарелых Магнитогорска.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие жители региона отправились на фронт в добровольном порядке. Благодаря этому на Донбассе сформировали два батальона «Южноуралец» и «Южный Урал».

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Доброволец из Магнитогорска (Челябинская область) с позывным «Юрист» поблагодарил земляков за беспилотник, провиант и лекарства. Как URA.RU рассказал активист Евгений Чепурин, груз доставили в Донбасс 24 октября. «От лица батальона „Южноуралец“ хочу выразить благодарность. Вы сегодня нашему батальону сделали замечательный подарок. С помощью квадрокоптера Maverick Pro мы будем маскировать нашу технику, сохранять наши жизни», — сообщил «Юрист» в видеоролике, выложенном на личной странице Чепурина во «ВКонтакте». Беспилотник бойцы используют при разведке на местности и патрулировании периметра дислокации. По данным с фронта, в районе расположения батальона действует три диверсионно-разведывательных группы противника. Общий вес доставленного на Донбасс груза составляет одну тонн. Бойцам пришлись по вкусу 70 кг полученного меда и другие сладости. «Южноуральцу» также передали стройматериалы и лекарства. Со сборами и доставкой помогали депутат Госдумы РФ Станислав Наумов и педколледж Магнитогорска. Его студенты вместе с Чепуриным создали общественное движение «Братишка», которое займется волонтерской помощью участвующим в спецоперации землякам. Отправленная помощь скоро пополнится новой техникой, средства на которую собрали сотрудники дома престарелых Магнитогорска. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие жители региона отправились на фронт в добровольном порядке. Благодаря этому на Донбассе сформировали два батальона «Южноуралец» и «Южный Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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