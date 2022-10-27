Квадрокоптер поможет вести разведку на местности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Магнитогорска (Челябинская область) с позывным «Юрист» поблагодарил земляков за беспилотник, провиант и лекарства. Как URA.RU рассказал активист Евгений Чепурин, груз доставили в Донбасс 24 октября.

«От лица батальона „Южноуралец“ хочу выразить благодарность. Вы сегодня нашему батальону сделали замечательный подарок. С помощью квадрокоптера Maverick Pro мы будем маскировать нашу технику, сохранять наши жизни», — сообщил «Юрист» в видеоролике, выложенном на личной странице Чепурина во «ВКонтакте».

Беспилотник бойцы используют при разведке на местности и патрулировании периметра дислокации. По данным с фронта, в районе расположения батальона действует три диверсионно-разведывательных группы противника.

Общий вес доставленного на Донбасс груза составляет одну тонн. Бойцам пришлись по вкусу 70 кг полученного меда и другие сладости. «Южноуральцу» также передали стройматериалы и лекарства.

Со сборами и доставкой помогали депутат Госдумы РФ Станислав Наумов и педколледж Магнитогорска. Его студенты вместе с Чепуриным создали общественное движение «Братишка», которое займется волонтерской помощью участвующим в спецоперации землякам. Отправленная помощь скоро пополнится новой техникой, средства на которую собрали сотрудники дома престарелых Магнитогорска.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие жители региона отправились на фронт в добровольном порядке. Благодаря этому на Донбассе сформировали два батальона «Южноуралец» и «Южный Урал».