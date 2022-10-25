Израиль представил США доказательства участия Ирана в спецоперации. Скрин

26 октября 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Ицхак Герцог показал в США фотографии, якобы доказывающие поставки иранских БПЛА в Россию Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Израиля Ицхак Герцог представил США доказательства, которые якобы доказывают применение Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе спецоперации на Украине. Он продемонстрировал два фотоснимка во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, которое транслировалось на YouTube. «Иран ранее категорически отрицал поставки беспилотников российской спецоперации на Украине. <…> Я покажу вам два слайда, которые однозначно доказывают, что Иран и иранские беспилотники участвуют в войне на Украине», — заявил Ицхак Герцог. Он считает, что Иран отвергает эти слайды и продолжает поставлять беспилотники России, которая якобы использует их для атаки по всей Украине. На представленных израильским лидером фотографиях видны якобы иранские и российские беспилотники «Шахед-136» и «Герань-2», а также двигатель от иранского БПЛА, найденный, по словам Герцога, на территории Украины. Ранее сообщалось, что ЕС намерено провести расследование на предмет поставок иранских дронов-камикадзе в Россию. РФ пригрозила ООН из-за расследования. США пообещали ввести санкции против Ирана за поставки беспилотников в РФ. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сообщения об использовании иранских БПЛА на Украине — фейк. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева. YouTube-канал Атлантического совета YouTube-канал Атлантического совета

Президент Израиля Ицхак Герцог представил США доказательства, которые якобы доказывают применение Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе спецоперации на Украине. Он продемонстрировал два фотоснимка во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, которое транслировалось на YouTube. «Иран ранее категорически отрицал поставки беспилотников российской спецоперации на Украине. <…> Я покажу вам два слайда, которые однозначно доказывают, что Иран и иранские беспилотники участвуют в войне на Украине», — заявил Ицхак Герцог. Он считает, что Иран отвергает эти слайды и продолжает поставлять беспилотники России, которая якобы использует их для атаки по всей Украине. На представленных израильским лидером фотографиях видны якобы иранские и российские беспилотники «Шахед-136» и «Герань-2», а также двигатель от иранского БПЛА, найденный, по словам Герцога, на территории Украины. Ранее сообщалось, что ЕС намерено провести расследование на предмет поставок иранских дронов-камикадзе в Россию. РФ пригрозила ООН из-за расследования. США пообещали ввести санкции против Ирана за поставки беспилотников в РФ. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сообщения об использовании иранских БПЛА на Украине — фейк. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.