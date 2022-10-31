США усомнились в причинах России в выходе из зерновой сделки

В США считают, что нет оправдания решению РФ о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«С нашей точки зрения и точки зрения других стран, не может быть оправдания этому. Любые аргументы, которые приводит Россия, не учитывают затруднение и блокировку доступа зерна странам, которые в нем нуждаются», — сообщил Нед Прайс на брифинге, его слова приводит РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Этому решению предшествовало то, что ВСУ совершили террористическую атаку на военные и гражданские суда РФ. Корабли Черноморского флота охраняли зерновой коридор. После чего Министерство обороны России приостановило движение судов по зерновому коридору.
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В США считают, что нет оправдания решению РФ о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «С нашей точки зрения и точки зрения других стран, не может быть оправдания этому. Любые аргументы, которые приводит Россия, не учитывают затруднение и блокировку доступа зерна странам, которые в нем нуждаются», — сообщил Нед Прайс на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Этому решению предшествовало то, что ВСУ совершили террористическую атаку на военные и гражданские суда РФ. Корабли Черноморского флота охраняли зерновой коридор. После чего Министерство обороны России приостановило движение судов по зерновому коридору.