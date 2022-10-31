31 октября 2022

Путин заявил о нежелании Украины садиться за стол переговоров

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что у Украины нет желания договариваться с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины нет желания разговаривать с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать», — отметил глава РФ. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией из-за референдумов о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. В Белом доме заявили, что США оставляют за Зеленским право принимать решения о переговорах с РФ на его условиях. Кроме того, в Германии призвали украинского президента к переговорам с Путиным.

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У Украины нет желания разговаривать с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать», — отметил глава РФ. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией из-за референдумов о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. В Белом доме заявили, что США оставляют за Зеленским право принимать решения о переговорах с РФ на его условиях. Кроме того, в Германии призвали украинского президента к переговорам с Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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