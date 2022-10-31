Путин заявил о нежелании Украины садиться за стол переговоров

01 ноября 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что у Украины нет желания договариваться с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины нет желания разговаривать с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать», — отметил глава РФ. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией из-за референдумов о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. В Белом доме заявили, что США оставляют за Зеленским право принимать решения о переговорах с РФ на его условиях. Кроме того, в Германии призвали украинского президента к переговорам с Путиным.

У Украины нет желания разговаривать с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать», — отметил глава РФ. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU писало, что президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией из-за референдумов о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. В Белом доме заявили, что США оставляют за Зеленским право принимать решения о переговорах с РФ на его условиях. Кроме того, в Германии призвали украинского президента к переговорам с Путиным.