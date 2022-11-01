Губернатор Комарова выступила в МИДе с докладом о россиянах, живущих за рубежом

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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, портрет, комарова наталья
Работа с соотечественниками за рубежом — одно из филигранных направлений современной российской дипломатии, считает Комарова Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступила в Министерстве иностранных дел России, рассказав о работе с соотечественниками в Югре за рубежом. Об этом URA.RU узнало из трансляции выступления в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Доверие всегда — это единственная ликвидная валюта для развития как экономики, так и в гуманитарных проектах. И без этого базисного отношения к сотрудничеству невозможно максимально накопить именно эти наши валютные резервы. В этом году, например мы (ХМАО — прим. URA.RU) приняли соотечественников из 11 стран по программе „Здравствуй, Россия!“. Я приглашаю всех участников нашей сегодняшней конференции на международную конференцию российских соотечественников, в 2023 году она пройдет у нас в Югре», — сказала Комарова.

Губернатор Югры выступила с этим заявление на конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени». Ее организатором как раз и выступал российский МИД.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова и гендиректор «Национального центра развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона находится с рабочим визитом в Москве.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступила в Министерстве иностранных дел России, рассказав о работе с соотечественниками в Югре за рубежом. Об этом URA.RU узнало из трансляции выступления в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Доверие всегда — это единственная ликвидная валюта для развития как экономики, так и в гуманитарных проектах. И без этого базисного отношения к сотрудничеству невозможно максимально накопить именно эти наши валютные резервы. В этом году, например мы (ХМАО — прим. URA.RU) приняли соотечественников из 11 стран по программе „Здравствуй, Россия!“. Я приглашаю всех участников нашей сегодняшней конференции на международную конференцию российских соотечественников, в 2023 году она пройдет у нас в Югре», — сказала Комарова. Губернатор Югры выступила с этим заявление на конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени». Ее организатором как раз и выступал российский МИД. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова и гендиректор «Национального центра развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона находится с рабочим визитом в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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