Губернатор Комарова выступила в МИДе с докладом о россиянах, живущих за рубежом

01 ноября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Работа с соотечественниками за рубежом — одно из филигранных направлений современной российской дипломатии, считает Комарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступила в Министерстве иностранных дел России, рассказав о работе с соотечественниками в Югре за рубежом. Об этом URA.RU узнало из трансляции выступления в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Доверие всегда — это единственная ликвидная валюта для развития как экономики, так и в гуманитарных проектах. И без этого базисного отношения к сотрудничеству невозможно максимально накопить именно эти наши валютные резервы. В этом году, например мы (ХМАО — прим. URA.RU) приняли соотечественников из 11 стран по программе „Здравствуй, Россия!“. Я приглашаю всех участников нашей сегодняшней конференции на международную конференцию российских соотечественников, в 2023 году она пройдет у нас в Югре», — сказала Комарова.



Губернатор Югры выступила с этим заявление на конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени». Ее организатором как раз и выступал российский МИД.



Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова и гендиректор «Национального центра развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона находится с рабочим визитом в Москве.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступила в Министерстве иностранных дел России, рассказав о работе с соотечественниками в Югре за рубежом. Об этом URA.RU узнало из трансляции выступления в официальном аккаунте главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Доверие всегда — это единственная ликвидная валюта для развития как экономики, так и в гуманитарных проектах. И без этого базисного отношения к сотрудничеству невозможно максимально накопить именно эти наши валютные резервы. В этом году, например мы (ХМАО — прим. URA.RU) приняли соотечественников из 11 стран по программе „Здравствуй, Россия!“. Я приглашаю всех участников нашей сегодняшней конференции на международную конференцию российских соотечественников, в 2023 году она пройдет у нас в Югре», — сказала Комарова. Губернатор Югры выступила с этим заявление на конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени». Ее организатором как раз и выступал российский МИД. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова и гендиректор «Национального центра развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона находится с рабочим визитом в Москве.