31 октября 2022

На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за гибель ямальца

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Петербуржец допустил столкновение с маломерным судом Фото:

Жителя Санкт-Петербурга обвинили в гибели ямальца. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, нарушив правила безопасности движения, он совершил столкновение с маломерным судом, судоводитель которого впоследствии оказался в воде и утонул.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в июле 2020 года обвиняемый, управляя маломерным судном на реке Таз, нарушил правила безопасного движения и допустил столкновение с маломерным судом. Судоводитель из-за столкновения оказался в воде и утонул. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Тазовский районный суд ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель села Мужи в принадлежащей ему моторной лодке перевозил односельчан. При движении по реке допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок.

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Жителя Санкт-Петербурга обвинили в гибели ямальца. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, нарушив правила безопасности движения, он совершил столкновение с маломерным судом, судоводитель которого впоследствии оказался в воде и утонул. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в прокуратуре. Отмечается, что в июле 2020 года обвиняемый, управляя маломерным судном на реке Таз, нарушил правила безопасного движения и допустил столкновение с маломерным судом. Судоводитель из-за столкновения оказался в воде и утонул. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Тазовский районный суд ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что житель села Мужи в принадлежащей ему моторной лодке перевозил односельчан. При движении по реке допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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