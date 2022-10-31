На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за гибель ямальца

Петербуржец допустил столкновение с маломерным судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Санкт-Петербурга обвинили в гибели ямальца. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, нарушив правила безопасности движения, он совершил столкновение с маломерным судом, судоводитель которого впоследствии оказался в воде и утонул.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в июле 2020 года обвиняемый, управляя маломерным судном на реке Таз, нарушил правила безопасного движения и допустил столкновение с маломерным судом. Судоводитель из-за столкновения оказался в воде и утонул. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Тазовский районный суд ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель села Мужи в принадлежащей ему моторной лодке перевозил односельчан. При движении по реке допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок.