Государство заберет у тюменца часть зарплаты из-за подаренного ружья

02 ноября 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

Тюменец не имел прав на передачу ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сладковский районный суд (Тюменская область) признал виновным Александра Шиндяпина, который незаконно передал ружье другому гражданину. Обвиняемому назначили год исправительных работ с удержанием части зарплаты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, осознавая, что огнестрельное оружие запрещено в свободном гражданском обороте, без специального разрешения, передал (подарил) гражданину Д., не имеющему право на приобретение гражданского оружия в собственность охотничье огнестрельное оружие. Ружье модели ИЖ-К 20 калибра, исправное и для производства выстрелов штатными патронами пригодное», — сообщили детали уголовного дела в пресс-службе. Шиндяпин признался в содеянном и раскаялся. Также указано, что мужчина характеризуется удовлетворительно, имеет малолетнего ребенка и находится в тяжелом материальном положении. В итоге ему был назначен год исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Сладковский районный суд (Тюменская область) признал виновным Александра Шиндяпина, который незаконно передал ружье другому гражданину. Обвиняемому назначили год исправительных работ с удержанием части зарплаты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, осознавая, что огнестрельное оружие запрещено в свободном гражданском обороте, без специального разрешения, передал (подарил) гражданину Д., не имеющему право на приобретение гражданского оружия в собственность охотничье огнестрельное оружие. Ружье модели ИЖ-К 20 калибра, исправное и для производства выстрелов штатными патронами пригодное», — сообщили детали уголовного дела в пресс-службе. Шиндяпин признался в содеянном и раскаялся. Также указано, что мужчина характеризуется удовлетворительно, имеет малолетнего ребенка и находится в тяжелом материальном положении. В итоге ему был назначен год исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.