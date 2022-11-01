В Кургане выступит шаман, которого подозревают в службе сатане

02 ноября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

По мнению представителей епархии, шаманы являются мошенниками или служителями Сатаны (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Кургане 4 ноября пройдет встреча с шаманом Ярополком Лютичем. По мнению Курганской епархии, шаманы и колдуны являются мошенниками или служителями сатаны. Сам шаман отказался комментировать такие заявления. «В 97% случаев под видом псевдошаманов и колдунов скрываются типичные „остапы бендеры“, цель которых одна — отнять у населения деньги. <…> В 3% случаев мы сталкиваемся с реальными служителями сатаны, последствия для их клиентов могут быть очень печальными: от попадания в психиатрические клиники до самоубийств», — рассказали URA.RU в пресс-службе епархии. Представители епархии отметили, что крещеным людям нельзя обращаться магам, колдунам и экстрасенсам, так как за это христиан отлучат от церковных Таинств. Остальным священники посоветовали очень хорошо подумать и посмотреть документальный фильм Бориса Соболева «Идущие к черту». Информация о встрече с шаманом размещена в группе в соцсети «ВКонтакте» «Мастерская родоведения и самопознания». Помимо встречи, шаман также платно проведет прием по диагностике колдовского воздействия, здоровья, обряд очищения и исцеления рода на лунное затмение, передачу силы и благословений от предков. Лютич отказался комментировать URA.RU заявление епархии. В 2021 году представители епархии призывали христиан отказаться от йоги, так как ее философия противоречит христианскому вероучению, уточняя, что рассматривают лишь религиозный контекст. В ответ на это президент Федерации йоги России Сергей Репин обвинил священнослужителей в невежестве. Также представители епархии предупреждали прихожан об опасности астрологии.

В Кургане 4 ноября пройдет встреча с шаманом Ярополком Лютичем. По мнению Курганской епархии, шаманы и колдуны являются мошенниками или служителями сатаны. Сам шаман отказался комментировать такие заявления. «В 97% случаев под видом псевдошаманов и колдунов скрываются типичные „остапы бендеры“, цель которых одна — отнять у населения деньги. <…> В 3% случаев мы сталкиваемся с реальными служителями сатаны, последствия для их клиентов могут быть очень печальными: от попадания в психиатрические клиники до самоубийств», — рассказали URA.RU в пресс-службе епархии. Представители епархии отметили, что крещеным людям нельзя обращаться магам, колдунам и экстрасенсам, так как за это христиан отлучат от церковных Таинств. Остальным священники посоветовали очень хорошо подумать и посмотреть документальный фильм Бориса Соболева «Идущие к черту». Информация о встрече с шаманом размещена в группе в соцсети «ВКонтакте» «Мастерская родоведения и самопознания». Помимо встречи, шаман также платно проведет прием по диагностике колдовского воздействия, здоровья, обряд очищения и исцеления рода на лунное затмение, передачу силы и благословений от предков. Лютич отказался комментировать URA.RU заявление епархии. В 2021 году представители епархии призывали христиан отказаться от йоги, так как ее философия противоречит христианскому вероучению, уточняя, что рассматривают лишь религиозный контекст. В ответ на это президент Федерации йоги России Сергей Репин обвинил священнослужителей в невежестве. Также представители епархии предупреждали прихожан об опасности астрологии.