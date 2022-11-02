02 ноября 2022
01 ноября 2022

В Тюменской области ввели карантин из-за мяса, зараженного опасной болезнью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приготовление шашлыков. Екатеринбург, мясо
В мясе барсука обнаружили личинки трихинелл Фото:

На территории охотничьих угодий в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) введен карантин по трихинеллезу животных. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона.

«В связи с выявлением в доставленном образце мышц мяса барсука личинок трихинелл Trichinella spiralis с 2 ноября 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории охотничьих угодий в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Новотроицкое сельское поселение Нижнетавдинского района объявлено неблагополучным пунктом», — сообщает управление ветеринарии региона.

Согласно открытым источникам, трихинеллез является лихорадочным заболеванием. Передается человеку при употреблении зараженного мяса. Заболевание проявляется болью в мышцах, отеками, слабостью и головной болью. Возможно развитие шока, пневмонии и других осложнений.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Бактерии обнаружили в трупах домашних птиц.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

На территории охотничьих угодий в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) введен карантин по трихинеллезу животных. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона. «В связи с выявлением в доставленном образце мышц мяса барсука личинок трихинелл Trichinella spiralis с 2 ноября 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории охотничьих угодий в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Новотроицкое сельское поселение Нижнетавдинского района объявлено неблагополучным пунктом», — сообщает управление ветеринарии региона. Согласно открытым источникам, трихинеллез является лихорадочным заболеванием. Передается человеку при употреблении зараженного мяса. Заболевание проявляется болью в мышцах, отеками, слабостью и головной болью. Возможно развитие шока, пневмонии и других осложнений. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Бактерии обнаружили в трупах домашних птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...