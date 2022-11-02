В Тюменской области ввели карантин из-за мяса, зараженного опасной болезнью

В мясе барсука обнаружили личинки трихинелл Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На территории охотничьих угодий в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) введен карантин по трихинеллезу животных. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона.

«В связи с выявлением в доставленном образце мышц мяса барсука личинок трихинелл Trichinella spiralis с 2 ноября 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории охотничьих угодий в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Новотроицкое сельское поселение Нижнетавдинского района объявлено неблагополучным пунктом», — сообщает управление ветеринарии региона.

Согласно открытым источникам, трихинеллез является лихорадочным заболеванием. Передается человеку при употреблении зараженного мяса. Заболевание проявляется болью в мышцах, отеками, слабостью и головной болью. Возможно развитие шока, пневмонии и других осложнений.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Бактерии обнаружили в трупах домашних птиц.