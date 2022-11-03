URA.RU возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ в Свердловской области

03 ноября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

URA.RU на первом месте по цитируемости среди региональных СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Информационное агентство URA.RU заняло первую строчку в рейтинге по индексу цитируемости (ИЦ) региональных СМИ за третий квартал 2022 года. Данный топ составил сервис «Медиалогия». «На первом месте — информагентство URA.RU с ИЦ 2 301, на втором — издание Е1.ru с индексом в 333 единиц. Также в топ 10 попали Информагентство „Европейско-Азиатские новости“ с показателем в 60 ИЦ, они на шестом. На 8 — газета „КоммерсантЪ — Урал“ с ИЦ 35», — сообщает сайт сервиса. Telegram-канал URA.RU занял 30-е место в рейтинге самых цитируемых в России по итогам 2021 года по данным агентства «Медиалогия». Агентство также стало самым цитируемым СМИ Свердловской области по итогам года. По сравнению с 2020 годом индекс цитируемости увеличился с 6895,17 до 9027,80.

Информационное агентство URA.RU заняло первую строчку в рейтинге по индексу цитируемости (ИЦ) региональных СМИ за третий квартал 2022 года. Данный топ составил сервис «Медиалогия». «На первом месте — информагентство URA.RU с ИЦ 2 301, на втором — издание Е1.ru с индексом в 333 единиц. Также в топ 10 попали Информагентство „Европейско-Азиатские новости“ с показателем в 60 ИЦ, они на шестом. На 8 — газета „КоммерсантЪ — Урал“ с ИЦ 35», — сообщает сайт сервиса. Telegram-канал URA.RU занял 30-е место в рейтинге самых цитируемых в России по итогам 2021 года по данным агентства «Медиалогия». Агентство также стало самым цитируемым СМИ Свердловской области по итогам года. По сравнению с 2020 годом индекс цитируемости увеличился с 6895,17 до 9027,80.