Военкор Чаленко раскрыл, как Россия готовит оборону Херсона

Военкор Чаленко: Россия готовит три линии обороны Херсона
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, силовики, военные, солдаты, военные сборы, спецназ
В Херсоне задействовали много техники и военных, сказал Александр Чаленко (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готовит три линии обороны Херсона, завезено огромное количество техники и военнослужащих. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко.

«Бросается в глаза, что большое количество военной техники идет по дорогам. Вертолеты летают на низкой высоте. Сооружаются три линии обороны. Они готовятся. Одна перед Херсоном, видимо, уже готова. Вторая — на левом берегу вдоль Днепра и третья перед въездом в Крым. Произвело впечатление, что все идет промышленным способом. Экскаваторы, бульдозеры, краны. Ты будто на стройке века присутствуешь», — сказал Александр Чаленко.

Военкор сравнил оборону Херсона с той, что готовила Украина в Мариуполе. «Сложены бетонные плиты, Очень много бетона. Такие бетонные плиты даже HIMARS не пробьешь. Огромные траншеи. Драконьи зубы — противотанковые сооружения. Под Мариуполем видел, как их украинцы устанавливали. Наши в два с половиной раза больше. Они огромные», — отметил собеседник URA.RU.

Корреспондент также сообщил о численности военных на данном направлении. «Очень много российских военнослужащих, 3000 мобилизованных из ДНР. Их частично комиссуют, останется 2000. Опыт у них есть и они мотивированы. Они стали хорошо получать. Их вывели на вторую линию обороны. А первую занимают морпехи, спецназ и так далее», — добавил Чаленко.

Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области. Региональные власти объяснили это переездом областной администрации в Геническ. Население Херсона было эвакуировано из-за угрозы обстрелов ВСУ.

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Россия готовит три линии обороны Херсона, завезено огромное количество техники и военнослужащих. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Бросается в глаза, что большое количество военной техники идет по дорогам. Вертолеты летают на низкой высоте. Сооружаются три линии обороны. Они готовятся. Одна перед Херсоном, видимо, уже готова. Вторая — на левом берегу вдоль Днепра и третья перед въездом в Крым. Произвело впечатление, что все идет промышленным способом. Экскаваторы, бульдозеры, краны. Ты будто на стройке века присутствуешь», — сказал Александр Чаленко. Военкор сравнил оборону Херсона с той, что готовила Украина в Мариуполе. «Сложены бетонные плиты, Очень много бетона. Такие бетонные плиты даже HIMARS не пробьешь. Огромные траншеи. Драконьи зубы — противотанковые сооружения. Под Мариуполем видел, как их украинцы устанавливали. Наши в два с половиной раза больше. Они огромные», — отметил собеседник URA.RU. Корреспондент также сообщил о численности военных на данном направлении. «Очень много российских военнослужащих, 3000 мобилизованных из ДНР. Их частично комиссуют, останется 2000. Опыт у них есть и они мотивированы. Они стали хорошо получать. Их вывели на вторую линию обороны. А первую занимают морпехи, спецназ и так далее», — добавил Чаленко. Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области. Региональные власти объяснили это переездом областной администрации в Геническ. Население Херсона было эвакуировано из-за угрозы обстрелов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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