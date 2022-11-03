03 ноября 2022
02 ноября 2022

Власти ЯНАО снесли забор ради детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники. Тюмень, снег, горка, зима, дети, школьники, детская горка
В ЯНАО власти демонтировали забор на детской площадке для безопасности детей Фото:

Администрация Губкинского (ЯНАО) выполнила просьбу местных жителей, опасающихся за безопасность детей из-за спуска с горки на новой детской площадке. Об этом сообщили власти муниципалитета в ответе на запрос URA.RU.

«Учитывая просьбу жителей, на текущую дату специалистами МБУ „Муниципальная управляющая компания“ две секции ограждения в зоне выката детей демонтированы. Угрозы жизни и здоровью детей не представляется», — говорится в письме.

В администрации отметили, что детская площадка в поселке Пурпе-1 введена в эксплуатацию с соблюдением всех требований безопасности. Расстояние от игрового комплекса до ограждения соответствует нормативу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в жители поселка Пурпе-1 просят администрацию обратить внимание на опасную горку на детской площадке. При съезде дети врезаются в металлическое ограждение.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Администрация Губкинского (ЯНАО) выполнила просьбу местных жителей, опасающихся за безопасность детей из-за спуска с горки на новой детской площадке. Об этом сообщили власти муниципалитета в ответе на запрос URA.RU. «Учитывая просьбу жителей, на текущую дату специалистами МБУ „Муниципальная управляющая компания“ две секции ограждения в зоне выката детей демонтированы. Угрозы жизни и здоровью детей не представляется», — говорится в письме. В администрации отметили, что детская площадка в поселке Пурпе-1 введена в эксплуатацию с соблюдением всех требований безопасности. Расстояние от игрового комплекса до ограждения соответствует нормативу. Ранее URA.RU рассказывало, что в жители поселка Пурпе-1 просят администрацию обратить внимание на опасную горку на детской площадке. При съезде дети врезаются в металлическое ограждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...