Власти ЯНАО снесли забор ради детей

Администрация Губкинского (ЯНАО) выполнила просьбу местных жителей, опасающихся за безопасность детей из-за спуска с горки на новой детской площадке. Об этом сообщили власти муниципалитета в ответе на запрос URA.RU.
«Учитывая просьбу жителей, на текущую дату специалистами МБУ „Муниципальная управляющая компания“ две секции ограждения в зоне выката детей демонтированы. Угрозы жизни и здоровью детей не представляется», — говорится в письме.
В администрации отметили, что детская площадка в поселке Пурпе-1 введена в эксплуатацию с соблюдением всех требований безопасности. Расстояние от игрового комплекса до ограждения соответствует нормативу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в жители поселка Пурпе-1 просят администрацию обратить внимание на опасную горку на детской площадке. При съезде дети врезаются в металлическое ограждение.
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