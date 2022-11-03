Власти ЯНАО снесли забор ради детей

04 ноября 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО власти демонтировали забор на детской площадке для безопасности детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Губкинского (ЯНАО) выполнила просьбу местных жителей, опасающихся за безопасность детей из-за спуска с горки на новой детской площадке. Об этом сообщили власти муниципалитета в ответе на запрос URA.RU. «Учитывая просьбу жителей, на текущую дату специалистами МБУ „Муниципальная управляющая компания“ две секции ограждения в зоне выката детей демонтированы. Угрозы жизни и здоровью детей не представляется», — говорится в письме. В администрации отметили, что детская площадка в поселке Пурпе-1 введена в эксплуатацию с соблюдением всех требований безопасности. Расстояние от игрового комплекса до ограждения соответствует нормативу. Ранее URA.RU рассказывало, что в жители поселка Пурпе-1 просят администрацию обратить внимание на опасную горку на детской площадке. При съезде дети врезаются в металлическое ограждение.

Администрация Губкинского (ЯНАО) выполнила просьбу местных жителей, опасающихся за безопасность детей из-за спуска с горки на новой детской площадке. Об этом сообщили власти муниципалитета в ответе на запрос URA.RU. «Учитывая просьбу жителей, на текущую дату специалистами МБУ „Муниципальная управляющая компания“ две секции ограждения в зоне выката детей демонтированы. Угрозы жизни и здоровью детей не представляется», — говорится в письме. В администрации отметили, что детская площадка в поселке Пурпе-1 введена в эксплуатацию с соблюдением всех требований безопасности. Расстояние от игрового комплекса до ограждения соответствует нормативу. Ранее URA.RU рассказывало, что в жители поселка Пурпе-1 просят администрацию обратить внимание на опасную горку на детской площадке. При съезде дети врезаются в металлическое ограждение.