В поселке Пурпе (ЯНАО) местные жители жалуются на опасную горку для детей на новой детской площадке. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте».
«Если не среагировать, боюсь может быть трагедия. В Пурпе-1, на новой детской площадке, с приходом зимы и появление льда, при съезде с пластиковой горки, дети со скоростью врезаются в металлический забор», — говорится в сообщении.
Автор просит администрацию города обратить внимание на данное нарушение техники безопасности. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО женщина ударила ребенка на детской площадке. Анонимный пользователь обещал написать заявление в полицию.
В Пурпе (район Губкинского, ЯНАО) на новой площадке установлена опасная горка
В поселке Пурпе (ЯНАО) местные жители жалуются на опасную горку для детей на новой детской площадке. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Если не среагировать, боюсь может быть трагедия. В Пурпе-1, на новой детской площадке, с приходом зимы и появление льда, при съезде с пластиковой горки, дети со скоростью врезаются в металлический забор», — говорится в сообщении. Автор просит администрацию города обратить внимание на данное нарушение техники безопасности. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО женщина ударила ребенка на детской площадке. Анонимный пользователь обещал написать заявление в полицию.