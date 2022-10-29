29 октября 2022
28 октября 2022

В ЯНАО родители жалуются на опасную горку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, горки, зимние забавы, зимний отдых, катание с горки, катание на горках, зимние горки
В Пурпе на новой детской площадке установлена опасная горка Фото:

В поселке Пурпе (ЯНАО) местные жители жалуются на опасную горку для детей на новой детской площадке. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте».

«Если не среагировать, боюсь может быть трагедия. В Пурпе-1, на новой детской площадке, с приходом зимы и появление льда, при съезде с пластиковой горки, дети со скоростью врезаются в металлический забор», — говорится в сообщении.

Автор просит администрацию города обратить внимание на данное нарушение техники безопасности. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО женщина ударила ребенка на детской площадке. Анонимный пользователь обещал написать заявление в полицию.

В Пурпе (район Губкинского, ЯНАО) на новой площадке установлена опасная горка

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В поселке Пурпе (ЯНАО) местные жители жалуются на опасную горку для детей на новой детской площадке. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Если не среагировать, боюсь может быть трагедия. В Пурпе-1, на новой детской площадке, с приходом зимы и появление льда, при съезде с пластиковой горки, дети со скоростью врезаются в металлический забор», — говорится в сообщении. Автор просит администрацию города обратить внимание на данное нарушение техники безопасности. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО женщина ударила ребенка на детской площадке. Анонимный пользователь обещал написать заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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