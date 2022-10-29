В Пурпе на новой детской площадке установлена опасная горка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Пурпе (ЯНАО) местные жители жалуются на опасную горку для детей на новой детской площадке. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте».

«Если не среагировать, боюсь может быть трагедия. В Пурпе-1, на новой детской площадке, с приходом зимы и появление льда, при съезде с пластиковой горки, дети со скоростью врезаются в металлический забор», — говорится в сообщении.

Автор просит администрацию города обратить внимание на данное нарушение техники безопасности. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО женщина ударила ребенка на детской площадке. Анонимный пользователь обещал написать заявление в полицию.