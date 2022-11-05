ВСУ ударили ракетами HIMARS по Херсону, РФ уничтожила пункт управления СБУ: главное к 5 ноября

ВС РФ поразили пункт управления СБУ в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами HIMARS по автовокзалу в Херсоне. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 ноября.
- Украина ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. Киев выпустил шесть ракет HIMARS. Четыре сбили подразделения ПВО, две упали в районе автовокзала.
- В районе Купянска (Харьковская область) российские военные уничтожили пункт управления СБУ. Также Минобороны сообщило, что на Купянском направлении ВСУ попытались пойти в наступление, но потерпели поражение, уничтожены 140 украинских военных.
- Российский артиллерист рассказал о неадекватности украинских силовиков. Он заявил, что украинскими войсками была предпринята попытка прорыва российской обороны в Харьковской области. При этом украинские военные шли в атаку в неадекватном состоянии.
- Исполняющий обязанность главы Донецкой Народной Республик (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе поселка Майорск (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Кроме того, он сказал, что ситуация остается стабильно тяжелой, но Россия все равно движется вперед.
- Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин сообщил, что линия обороны интернациональной бригады «Пятнашка» на Авдеевском направлении (ДНР) представляет собой подвалы и погреба жилых домов, переоборудованные в укрепленные позиции. Также он отметил, что все члены «Пятнашки» находятся в постоянной боевой готовности, а до противника им осталось порядка 30 метров.