ВСУ ударили ракетами HIMARS по Херсону, РФ уничтожила пункт управления СБУ: главное к 5 ноября

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, спецоперация, мобилизация, сво
ВС РФ поразили пункт управления СБУ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами HIMARS по автовокзалу в Херсоне. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 ноября.

  • Украина ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. Киев выпустил шесть ракет HIMARS. Четыре сбили подразделения ПВО, две упали в районе автовокзала.
  • В районе Купянска (Харьковская область) российские военные уничтожили пункт управления СБУ. Также Минобороны сообщило, что на Купянском направлении ВСУ попытались пойти в наступление, но потерпели поражение, уничтожены 140 украинских военных.
  • Российский артиллерист рассказал о неадекватности украинских силовиков. Он заявил, что украинскими войсками была предпринята попытка прорыва российской обороны в Харьковской области. При этом украинские военные шли в атаку в неадекватном состоянии.
  • Исполняющий обязанность главы Донецкой Народной Республик (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе поселка Майорск (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Кроме того, он сказал, что ситуация остается стабильно тяжелой, но Россия все равно движется вперед.
  • Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин сообщил, что линия обороны интернациональной бригады «Пятнашка» на Авдеевском направлении (ДНР) представляет собой подвалы и погреба жилых домов, переоборудованные в укрепленные позиции. Также он отметил, что все члены «Пятнашки» находятся в постоянной боевой готовности, а до противника им осталось порядка 30 метров.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами HIMARS по автовокзалу в Херсоне. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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