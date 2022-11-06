Стремоусов назвал число мирных граждан, остающихся в Херсонской области

Стремоусов: в опасной зоне Херсонской области остаются порядка 100 тысяч человек

06 ноября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Всех желающих жителей Херсона продолжат эвакуировать, сказал Кирилл Стремоусов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области, где складывается самая сложная ситуация, на безопасную территорию еще не эвакуировались около 100 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «По количеству людей я не могу сказать точно, но это около 70-100 тысяч человек еще. Точных данных нет. Я говорю не только про город Херсон, но и про правобережную часть Херсонской области. Люди не уезжают. Многие не хотят свои квартиры покидать, несмотря на то, что сегодня правительство РФ готово и помочь финансово, и компенсировать жилье. Жители считают, что им ничего не угрожает. Хотя мы им говорим, что очень большая вероятность обстрелов Херсона», — сказал Кирилл Стремоусов. По его словам, эвакуация ведется постоянно. «Основной приоритет сегодня — это спасение жизней жителей Херсонской области. Мы подчеркиваем, что прикрываться как живым щитом непосредственно жителями, особенно своими гражданами никто не собирается. Насильно мы никого не вывозим. Даем максимально информацию, чтобы люди покидали, как можно быстрее опасные участки. А сегодня правобережная часть Херсонской области является небезопасным участком для мирных жителей. 15-километровая зона — это левобережье. Там намного безопаснее, чем на правобережной части Херсонской области», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее Стремоусов предупредил, что на Херсонском направлении складывается тревожная ситуация. ВСУ стягивают к Херсону большое количество бронемашин, танков и другой техники. Украинские военные также усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости эвакуации мирного населения Херсона для сохранения их жизней и здоровья. Также есть риск уничтожения Каховской ГЭС в Херсонской области. По словам полковника запаса Виктора Литовкина, это может привести к тому, что водой будут смыты не только дома, но и позиции российских войск.

В Херсонской области, где складывается самая сложная ситуация, на безопасную территорию еще не эвакуировались около 100 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «По количеству людей я не могу сказать точно, но это около 70-100 тысяч человек еще. Точных данных нет. Я говорю не только про город Херсон, но и про правобережную часть Херсонской области. Люди не уезжают. Многие не хотят свои квартиры покидать, несмотря на то, что сегодня правительство РФ готово и помочь финансово, и компенсировать жилье. Жители считают, что им ничего не угрожает. Хотя мы им говорим, что очень большая вероятность обстрелов Херсона», — сказал Кирилл Стремоусов. По его словам, эвакуация ведется постоянно. «Основной приоритет сегодня — это спасение жизней жителей Херсонской области. Мы подчеркиваем, что прикрываться как живым щитом непосредственно жителями, особенно своими гражданами никто не собирается. Насильно мы никого не вывозим. Даем максимально информацию, чтобы люди покидали, как можно быстрее опасные участки. А сегодня правобережная часть Херсонской области является небезопасным участком для мирных жителей. 15-километровая зона — это левобережье. Там намного безопаснее, чем на правобережной части Херсонской области», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее Стремоусов предупредил, что на Херсонском направлении складывается тревожная ситуация. ВСУ стягивают к Херсону большое количество бронемашин, танков и другой техники. Украинские военные также усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости эвакуации мирного населения Херсона для сохранения их жизней и здоровья. Также есть риск уничтожения Каховской ГЭС в Херсонской области. По словам полковника запаса Виктора Литовкина, это может привести к тому, что водой будут смыты не только дома, но и позиции российских войск.