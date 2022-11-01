Курганский боец рассказал, что нельзя брать в бой пехотинцам и разведчикам

Военнослужащий из Курганской области не советует брать в бой фонарики и телефоны

02 ноября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

По словам бойца, в зоне СВО не следует использовать ночью фонарики и телефоны в бою (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Кургана, участвующий в боевых действиях на Украине, предостерег военнослужащих из пехоты и разведки от использования фонариков в ночное время, а также разговоров по телефону в ходе боя. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Ночью необходимо обходиться без фонариков. Их свет очень сильно палит позиции. Из-за них уже было много проблем. Противник их легко вычисляет и потом обстреливают. Это я именно про пехоту и разведку говорю. Поэтому, если не хотите, чтобы враг вас обнаружил, то не стоит светиться в бою», — сказал курганец. Кроме того, боец сообщил, что не стоит во время боев включать телефон и пользоваться им, чтобы враги не перехватили сигнал. Также он отметил, что на фронте позиции врагу порой может выдавать обычная глупость людей. По его словам, солдатам необходимо всегда и ко всему быть готовыми, не нарушать приказы командиров. «Боец должен быть всегда в строю, всегда собран и готов выполнять любые задачи. Всегда помнить, что от твоих действий зависят чужие жизни. Так, например, если колонна из-за кого-то начинает медленно двигаться, то это повышает шансы на то, что противник быстрее может вычислить позицию. Дроны постоянно летают и палят нас. За такие ошибки может прилететь», — считает военнослужащий. По мнению бойца, особое внимание также стоит уделить маскировке техники. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик рассказал, как брал в плен националистов ВСУ и захватил у них в качестве трофеев огнеметы и шведские ракеты. Также боец из зоны СВО посоветовал сообщил, что у противников нельзя забирать распечатанные сухпайки и посоветовал не уничтожать украинские дроны. Также мобилизованным бойцам дали совет делать маленькие окопы и использовать тепловизоры для обнаружения врагов. Кроме того, бойцам советуют брать в бои леденцы и изучать медицину. Специальную военную операцию на Украине Россия начала 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главной задачей спецоперации является защита мирного населения Донбасса. Глава государства заявлял, что Россия не собирается оккупировать территории Украины, а только проводит денацификацию и демилитаризацию страны.

Боец из Кургана, участвующий в боевых действиях на Украине, предостерег военнослужащих из пехоты и разведки от использования фонариков в ночное время, а также разговоров по телефону в ходе боя. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Ночью необходимо обходиться без фонариков. Их свет очень сильно палит позиции. Из-за них уже было много проблем. Противник их легко вычисляет и потом обстреливают. Это я именно про пехоту и разведку говорю. Поэтому, если не хотите, чтобы враг вас обнаружил, то не стоит светиться в бою», — сказал курганец. Кроме того, боец сообщил, что не стоит во время боев включать телефон и пользоваться им, чтобы враги не перехватили сигнал. Также он отметил, что на фронте позиции врагу порой может выдавать обычная глупость людей. По его словам, солдатам необходимо всегда и ко всему быть готовыми, не нарушать приказы командиров. «Боец должен быть всегда в строю, всегда собран и готов выполнять любые задачи. Всегда помнить, что от твоих действий зависят чужие жизни. Так, например, если колонна из-за кого-то начинает медленно двигаться, то это повышает шансы на то, что противник быстрее может вычислить позицию. Дроны постоянно летают и палят нас. За такие ошибки может прилететь», — считает военнослужащий. По мнению бойца, особое внимание также стоит уделить маскировке техники. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик рассказал, как брал в плен националистов ВСУ и захватил у них в качестве трофеев огнеметы и шведские ракеты. Также боец из зоны СВО посоветовал сообщил, что у противников нельзя забирать распечатанные сухпайки и посоветовал не уничтожать украинские дроны. Также мобилизованным бойцам дали совет делать маленькие окопы и использовать тепловизоры для обнаружения врагов. Кроме того, бойцам советуют брать в бои леденцы и изучать медицину. Специальную военную операцию на Украине Россия начала 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главной задачей спецоперации является защита мирного населения Донбасса. Глава государства заявлял, что Россия не собирается оккупировать территории Украины, а только проводит денацификацию и демилитаризацию страны.