Боец из Кургана дал совет, какие трофеи нельзя брать у националистов ВСУ

Боец из Кургана: у националистов ВСУ нельзя брать распечатанные сухпайки

01 ноября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Курганский боец, находящийся в зоне боевых действий в Донбассе, объяснил, почему нельзя брать в качестве трофеев распакованные сухпайки украинских солдат. По словам военнослужащего, они могут быть отравлены ядом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В ходе боев, когда берем позиции противника, помимо их оружия, боеприпасов и техники, также забираем и сухпайки. Бои порой бывают затяжные и не всегда нам могут доставить провизию вовремя. Поэтому лишними они не будут. Но только нужно забирать запакованные сухпайки, без признаков вскрытия. Потому что националисты ВСУ могут их отравить ядом перед тем, как сдаться», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский боец посоветовал не уничтожать украинские дроны, чтобы не раскрыть свою позицию. Кроме того, он сообщил, что на фронте, особенно в разведке, нужно пользоваться тепловизорами, стараться делать маленькие окопы, а также брать в бои леденцы и конфеты. Артиллерист-доброволец из Курганской области посоветовал мобилизованным бойцам изучать медицину и запасаться жгутами. Также сообщалось, что курганский разведчик брал в плен националистов ВСУ и захватил у них в качестве трофеев огнеметы и шведские ракеты. О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация страны.