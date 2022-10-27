Курганский боец посоветовал не уничтожать украинские дроны

28 октября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

По словам бойца, дроны лучше не трогать, чтобы не обнаружить себя противнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, посоветовал не уничтожать дроны (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.), чтобы не обнаружить себя и не спровоцировать артиллерийский обстрел по позиции. Такой информацией боец поделился с корреспондентом URA.RU. «Дроны нельзя уничтожать. Если ты его уничтожишь, то сразу начнут обстрел по тому месту, где он пропал. А прилетает очень хорошо порой. В разведке мы просто хорошо прятались от них и ждали, когда они пролетят, чтобы не выдать свое местоположение», — рассказал боец. По словам курганца, уничтожать дроны стоит только в том случае, если вас уже вычислили враги и стреляют из артиллерии. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик посоветовал мобилизованным пользоваться тепловизорами на фронте и брать с собой в бой леденцы и конфеты. Также он дал совет, как правильно делать окопы и скрываться от дронов. Кроме того, сообщалось, что доброволец-артиллерист из Кургана, участвующий в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, посоветовал бойцам изучать медицину и запасаться жгутами. О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главная ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны.

Курганец, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, посоветовал не уничтожать дроны (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.), чтобы не обнаружить себя и не спровоцировать артиллерийский обстрел по позиции. Такой информацией боец поделился с корреспондентом URA.RU. «Дроны нельзя уничтожать. Если ты его уничтожишь, то сразу начнут обстрел по тому месту, где он пропал. А прилетает очень хорошо порой. В разведке мы просто хорошо прятались от них и ждали, когда они пролетят, чтобы не выдать свое местоположение», — рассказал боец. По словам курганца, уничтожать дроны стоит только в том случае, если вас уже вычислили враги и стреляют из артиллерии. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик посоветовал мобилизованным пользоваться тепловизорами на фронте и брать с собой в бой леденцы и конфеты. Также он дал совет, как правильно делать окопы и скрываться от дронов. Кроме того, сообщалось, что доброволец-артиллерист из Кургана, участвующий в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, посоветовал бойцам изучать медицину и запасаться жгутами. О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главная ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны.