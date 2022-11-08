По всей Украине начнутся почасовые отключения электричества

09 ноября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Почасовые отключения электричества вводятся на Украине 9 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU По всей Украине с 9 ноября снова вводятся веерные отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго». Отмечается, что аварийных отключений не планируется. «9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Максимум стабилизационных ограничений Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях», — говорится в сообщении компании. Ранее Минобороны России сообщило, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам. Киевские власти планируют эвакуировать три миллиона жителей, чтобы полностью отключить электроэнергию в городе. Украинские энергетики порекомендовали готовиться к блэкауту.

По всей Украине с 9 ноября снова вводятся веерные отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго». Отмечается, что аварийных отключений не планируется. «9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Максимум стабилизационных ограничений Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях», — говорится в сообщении компании. Ранее Минобороны России сообщило, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам. Киевские власти планируют эвакуировать три миллиона жителей, чтобы полностью отключить электроэнергию в городе. Украинские энергетики порекомендовали готовиться к блэкауту.